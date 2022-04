Nuove offerte di lavoro per Operatori socio sanitari da assumere con contratto a tempo indeterminato. In particolare sono state avviate le selezioni tramite Concorsi Pubblici per diverse province del Veneto e Lombardia con scadenza tra aprile e maggio 2022. L'iscrizione alla selezione pubblica deve essere effettuata in modalità telematica.

Possibilità lavorative per Oss in Lombardia presso l'Asp Istituti Milanesi Trivulzio

In Lombardia saranno assunti 20 Operatori socio sanitari a tempo indeterminato. A tal fine è stato indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'impiego a tempo indeterminato di Oss, categoria BS, presso l'Azienda di servizi alla persona Istituti milanesi Martinitt e Stelline e Pio Albergo Trivulzio.

Le domande di partecipazione dovranno essere inoltrate tramite procedura telematica, entro il 12 maggio 2022, nella sezione "bandi di concorso" del sito ufficiale.

Assunzioni Operatori socio sanitari: selezioni per Casa Eliseo e Pietro Mozzetti di Vazzola

Tra le selezioni aperte per operatori socio sanitari, vi è quella avviata per soli esami per l'impiego di quattro Oss a tempo pieno e indeterminato presso la Casa Eliseo e Pietro Mozzetti di Vazzola (provincia di Treviso). Le figure saranno assunte nel ruolo di operatore socio sanitario, area dei servizi alla persona, categoria B posizione economica 1a. Al fine di presentare domanda è necessario essere in possesso di tutti i requisiti utili per i concorsi pubblici, come non avere condanne penali, essere incensurati e non essere stati destituiti da una pubblica amministrazione.

Per maggiori informazioni sulle prove d'esame e per candidarsi è possibile consultare il bando sul sito della Casa Eliseo e Pietro Mozzetti. La scadenza per candidarsi è fissata al 28 aprile 2022.

Concorsi pubblici Oss: assunzioni presso l'Ipab Morelli Bugna di Villafranca di Verona e l'Iras di Rovigo

Presso l'Istituzione Pubblica di Assistenza e Beneficenza "Morelli Bugna" di Villafranca di Verona è stato indetto un concorso pubblico, per esami, per la copertura di due posti di Operatore socio sanitario a tempo pieno e indeterminato, categoria B, posizione economica B1.

Anche in questo caso i candidati devono possedere i requisiti per candidarsi alle selezioni pubbliche oltre ai requisiti specifici di ammissione, come l’attestato di qualifica professionale. La scadenza è fissata al 6 maggio 2022.

Un'altra selezione pubblica per tale figura professionale, è stata avviata presso l'Istituto Rodigino di assistenza sociale di Rovigo.

In tal caso è stato messo a bando un posto: oltre all'attestato di Operatore socio sanitario o titoli equipollenti, le risorse devono aver assolto gli obblighi scolastici e presentare la ricevuta di versamento della tassa di concorso di 15,00 euro. La scadenza è il 30 aprile 2022.