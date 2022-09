Nel sito dell'Agenzia dei Monopoli e delle Dogane è stato pubblicato il concorso per la copertura di 980 unità. I vincitori saranno assunti a tempo pieno ed indeterminato. Previste in totale quattro prove: una eventuale prova preselettiva, una prova scritta, una orale e valutazione titoli. Il concorso sarà gestito da Formez.

Concorso Dogane: la ripartizione dei 980 posti

Martedì 30 agosto 2022 è stato pubblicato sul sito dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli un bando di concorso per titoli ed esami per l'assunzione di 980 figure, suddivise tra diplomati e laureati.

La selezione dei 640 diplomati avverrà secondo la seguente modalità. I codici ADM previsti sono:

AMM: 256 posti per assistente amministrativo.

AMM: 4 posti per assistente amministrativo per la sede di Lampedusa in Sicilia.

RAG: 120 posti per ragioniere.

PINF: 100 posti per perito informatico.

PI: 90 posti per perito industriale.

GEO: 30 posti per geometra.

PC: 40 posti per perito chimico.

I posti Adm per dei 340 laureati saranno invece ripartiti così:

FAMM: 150 posti per funzionari amministrativi.

FRI: 4 posti per collaboratore per le relazioni internazionali.

LEG: 50 posti per legale.

AEF: 40 posti per analista economico finanziario.

INF: 32 posti per informatico.

ING: 20 posti per ingegnere.

ING- ARC: 20 posti per ingegnere- architetto.

CH: 20 posti per chimico.

BIO: 4 posti per biologo.

Requisiti e modalità di partecipazione al concorso

Per poter prendere parte alla procedura concorsuale sarà necessario avere entro il possesso di alcuni requisiti.

Prima di tutto la cittadinanza di uno stato membro dell'Unione Europea, piena idoneità fisica all'impiego, non essere stati esclusi dall'elettorato attivo, non essere stati destituiti da un impiego svolto presso una qualsiasi pubblica amministrazione, non avere nessuna condanna penale, per i candidati di sesso maschile avere una posizione regolare con il servizio di leva.

Per quanto riguarda i titoli di studio, per il profilo diplomati è richiesto il possesso di un diploma di scuola superiore, mentre per quello laureati è richiesta la laurea triennale o specialistica. In taluni casi anche l'iscrizione all'albo professionale di riferimento. Inoltre per poter partecipare al concorso basterà collegarsi alla piattaforma smart concorsi adm con lo SPID ed avere una PEC.

Termine ultimo per presentare la domanda è quello delle ore 18 del 29 settembre 2022. Tra le altre cose è richiesto il pagamento di una tassa di concorso pari a 10 euro e sarà possibile inviare la domanda per massimo un profilo.

Previste varie prove

La selezione avverrà attraverso le seguenti prove: un'eventuale prova preselettiva, una prova scritta, una orale ed una valutazione dei titoli. Per la prova preselettiva non è prevista la pubblicazione di nessuna banca dati e ci saranno in totale 50 domande, così ripartite: 18 di capacità logico- deduttiva e ragionamento logico- matematico, 15 lingua inglese, 12 di diritto penale e polizia giudiziaria e 5 di informatica.

La prova scritta invece consisterà in due quesiti a risposta aperta da redigere in massimo 2000 battute e 10 domande a risposta multipla.

Infine la prova orale verterà sulle materie indicate nel bando, che varieranno in base al profilo scelto.