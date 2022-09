Enel ha aggiunto nuove posizioni di lavoro a tempo indeterminato nella sezione carriere del suo sito web. Ad esempio, la nota società energetica ha avviato le selezioni di: consulenti di spazio diplomati, analisti economici e controller interni laureati. Le candidature relative a queste figure vanno effettuate utilizzando la sezione indicata prima e ci sono determinate scadenze entro cui inoltrare il cv online.

Enel ricerca consulenti di spazio diplomati a tempo indeterminato

Tra le posizioni attualmente aperte da Enel compaio i consulenti di spazio.

Coloro che verranno scelti potranno dedicarsi alla promozione e vendita dei prodotti aziendali offerti, trattare commercialmente con il cliente e gestirlo nelle fasi successive all'acquisto. I candidati dovranno essere diplomati, con esperienza nel settore, conoscenza di Office e in materia energetica. L'azienda offre un contratto a tempo indeterminato, formazione, più vari benefit. Il lavoro in questione dovrà essere svolto presso le sedi di Milano e Padova. L'annuncio scade il 17 ottobre.

Enel seleziona analisti economici laureati per lavorare a tempo indeterminato

Gli analisti economici ricercati da Enel dovranno essere laureati e lavoreranno a tempo indeterminato. Quanto ai compiti loro assegnati, si possono riassumere nelle seguenti operazioni: controllo delle notizie economiche e politiche che coinvolgono l'azienda, analisi macroeconomiche da presentare sia all'interno che all'esterno di Enel e collaborazione nel momento della definizione del livello di rischio economico della nazione.

L'importanza del ruolo richiede una laurea economica, finanziaria o a indirizzo statistico, matematico o econometrico. Al titolo di studio si aggiungono: esperienza preferibilmente di almeno 2 anni nel campo della ricerca economica o in società che si occupino di analisi macroeconomica, buona conoscenza dell'inglese, dei mercati finanziari, in materia di politica monetaria e di linguaggi informatici come Python.

Il luogo di lavoro è Roma e sarà possibile candidarsi entro il 14 ottobre.

I controller interni

I controller interni di cui ha bisogno Enel si occuperanno di determinate attività, ovvero: verifica della presenza di errori nelle informazioni finanziarie, economiche e fiscali che circolano all'interno dell'azienda, realizzazione del modello di controllo da utilizzare e monitoraggio del suo efficiente funzionamento, gestione degli accessi al sistema informatico, partecipazione alle riunioni in tema di controllo ed emissione delle procedure che fanno funzionare la contabilità. Per potersi candidare sarà necessaria una laurea economica o ingegneristica, conoscenza in materia di controllo, regolamenti, processi aziendali, dell'inglese ed esperienza di almeno 1 anno nel campo della revisione societaria. Anche in questo caso si verrà inquadrati a tempo indeterminato presso la sede di Roma. L'annuncio scade il 9 ottobre.

Come inviare il cv online tramite la sezione carriere del sito di Enel

Per inviare il cv online tramite la sezione carriere del sito aziendale bisogna innanzitutto digitare 'enel lavora con noi' su un motore di ricerca. Comparirà il link a tale sezione e, una volta dentro, basterà cliccare su 'Posizioni aperte' per aprire l'elenco delle offerte di lavoro. Non resta che selezionare 'Italia' nell'apposito riquadro e cliccare il ruolo che più ci interessa; all'interno di questo, infatti, è presente il pulsante che consente di completare al domanda di lavoro.