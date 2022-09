Sul sito web di Poste Italiane è stato recentemente pubblicato un annuncio funzionale alla selezione di nuovi portalettere.

Dopo le selezioni condotte nelle ultime settimane, infatti, l'azienda ha nuovamente riattivato il form per poter presentare la propria candidatura al profilo in oggetto; i soggetti interessati a concorrere per l'attribuzione di uno dei posti messi a disposizione avrà tempo per farlo fino al prossimo 25 settembre.

Via alle selezioni in tutta Italia

Contrariamente a quanto avvenuto nei mesi precedenti, durante i quali si è assistito alle selezioni soltanto in determinate zone d'Italia, con l'annuncio di Poste Italiane pubblicato nella giornata odierna, è stata avviata la selezione su tutto il territorio nazionale.

Ciascun candidato, dunque, potrà presentare la domanda per la propria regione di preferenza (a tal proposito si specifica che, in questo senso, ogni partecipante potrà esprimere un'unica scelta), sebbene poi il numero delle assunzioni per ciascuna sede dipenderà principalmente dalle esigenze che l'azienda ha in quel determinato luogo.

Requisiti di partecipazione e di contratto

Per concorrere all'assegnazione di un posto non sono necessari requisiti particolari ma è sufficiente il diploma di maturità e la patente B in corso di validità.

Per quanto riguarda il titolo di studio, in caso di convocazione in azienda, sarà richiesta la documentazione che ne attesti l'effettivo possesso, mentre la capacità di guida sarà effettivamente oggetto di una prova pratica.

Sarà necessario superare questa prova per poter essere assunti.

Il possesso dei requisiti e il superamento delle prove (test attitudinale, colloquio e prova di guida) consentiranno al soggetto di essere assunti a tempo determinato, tenendo conto alle necessità che l'azienda ha in quella specifica zona di riferimento.

Si specifica che le selezioni non saranno effettuate da Poste Italiane ma da un'azienda ad essa esterna che si occuperà di contattare i candidati idonei.

Modalità di candidatura

Come già accennato, le domande dovranno essere presentate tramite il form raggiungibile sul sito di Poste, nella sezione dedicata alle posizioni aperte.

In questa area, è possibile individuare anche gli altri annunci di lavoro attivi attualmente, che in questo momento riguardano sportellisti, ingegneri, neolaureati in cybersicurity, consulenti e candidati interessati ad effettuare un tirocinio professionale. Per ogni profilo, ovviamente, sono richiesti requisiti differenti che possono essere consultati accedendo alla scheda della singola posizione aperta.