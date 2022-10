Nuove posizioni aperte da Ferrovie dello Stato rivolte a personale diplomato e laureato. Il lavoro sarà a tempo indeterminato e i candidati potranno rivestire i seguenti ruoli: autista di linea diplomato, progettista bim e specialista sostenibilità laureato. Ci sono determinate scadenze entro cui inviare il cv online attraverso la pagina del lavoro di Ferrovie.

Ferrovie: personale diplomato per il lavoro di autista di linea

Il personale diplomato selezionato da Ferrovie potrà svolgere il ruolo di autista di linea a bordo di autobus tecnologici. Si lavorerà per conto della società Busitalia Veneto nelle province di Padova e Rovigo.

Il requisito base richiesto per candidarsi è il possesso della patente DE più il certificato di conducente. Saranno preferiti coloro che abbiano un diploma e siano residenti in Veneto, Friuli, Trentino, Emilia Romagna e Lombardia. Il contratto di lavoro somministrato sarà a tempo indeterminato ma è prevista anche la possibilità di lavorare in base a un apprendistato nel caso non si abbia esperienza precedente nel ruolo. L'annuncio scade il 24 ottobre.

Ferrovie seleziona personale laureato per il ruolo di progettista bim a tempo indeterminato

Il progettista bim laureato ricercato da Ferrovie agirà in base alla tecnica del building information modeling la quale consiste nell'utilizzo di sistemi digitali che integrano varie discipline.

Tale tecnica servirà per la progettazione e costruzione delle infrastrutture ferroviarie. Dato ciò, il candidato idoneo dovrà avere una laurea tra le seguenti: ingegneria edile, dei trasporti, architettura, civile, ambientale o industriale. Non sarà obbligatorio avere esperienza nel ruolo ma bisognerà sapere come si progetta in ambito bim.

Saranno graditi la conoscenza dell'inglese e la volontà di spostarsi tra le sedi. Il progettista lavorerà a tempo indeterminato presso la sede di Roma e potrà partecipare alla selezione entro il 30 ottobre.

La ricerca di un laureato come specialista sostenibilità a tempo indeterminato

Ferrovie sta reclutando lo specialista sostenibilità il quale dovrà essere laureato e lavorerà a tempo indeterminato.

Il lavoratore ideale dovrà pianificare le attività in ottica sostenibile coinvolgendo tutte le entità che operano all'interno e all'esterno del comparto aziendale. Inoltre, la persona assunta dovrà analizzare, monitorare e rendicontare il livello di sostenibilità delle performance aziendali. Alla selezione sono ammesse lauree economiche, giuridiche, in ingegneria ambientale o territoriale e che siano incentrate sul tema della sostenibilità. Gradite anche conoscenza delle politiche ESG, dell'inglese e 4 anni di esperienza nel campo. Il lavoro dovrà essere svolto a Roma e il relativo annuncio scade il 20 ottobre.

Come inviare il cv online e candidarsi alle posizioni aperte da Ferrovie

Inviare il cv online e candidarsi alle posizioni descritte significa digitare 'ferrovie lavora con noi' su un motore di ricerca e cliccare il link di riferimento.

In questo modo si aprirà la pagina del lavoro al cui interno sarà indispensabile cliccare su 'Campagne di ricerca' per accedere all'elenco delle Offerte di lavoro, inclusivo degli esempi di cui si è parlato. All'interno dell'annuncio scelto si potrà leggere una descrizione e in più si sarà possibile proseguire con la domanda di lavoro tramite il pulsante 'Candidati'.