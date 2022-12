Il noto gruppo Bartolini ha aggiornato il proprio parco di offerte di lavoro inserendo sul portale online degli appositi avvisi finalizzati ad inserire in azienda impiegati alla logistica, impiegati da immettere nell'ufficio automezzi e Internal Process Auditor (addetto al controllo qualità). Le prime due figure dovranno possedere il diploma, per candidarsi alla terza offerta è invece necessario il possesso della laurea. Non sono previste scadenze entro cui inviare il proprio Cv online.

Bartolini ricerca un impiegato logistica

La nuova figura lavorerà in Bartolini con l'intento di supervisionare le attività condotte all'interno di un magazzino designato dall'azienda e svolgerà inoltre operazioni d'ufficio e di assistenza clienti sempre nel deposito assegnato.

Per candidarsi è necessario essere in possesso di un diploma di scuola superiore, conoscere al meglio la zona assegnata e vantare una buona dimestichezza con i programmi informatici. Il possesso di esperienza pregressa non è strettamente necessario.

La sede di lavoro sarà Rovigo, in Veneto.

Bartolini seleziona una figura per l'ufficio automezzi

La figura selezionata da Bartolini per l'ufficio automezzi gestirà invece a livello amministrativo il parco auto aziendale curando contestualmente anche l'immagine dei mezzi adibiti al trasporto delle merci.

Per partecipare alla selezione il candidato dovrà essere in possesso di un diploma superiore e vantare almeno 2 anni di esperienza in ambito amministrativo.

La sede di lavoro è Bologna.

Il ruolo dedicato al controllo qualità

Nell'ambito del controllo qualità, Bartolini assumerà infine una figura con il compito di controllare e vigilare affinchè tutte le operazioni all'interno delle filiali vengano eseguite secondo gli elevati standard di settore.

L'attività di controllo qualità (Internal Process Auditor) richiede individui in possesso di una laurea, possibilmente in ingegneria gestionale e con pregressa esperienza nel campo.

Per quanto riguarda gli aspetti legati al contratto di lavoro, l'addetto scelto affronterà un periodo iniziale di formazione teorica e solo successivamente potrà lavorare a tempo pieno in base ai seguenti orari: 8:30 - 12:30, 13:30 - 17:30, escluso il fine settimana. La sede di lavoro principale sarà Bologna ma saranno possibili spostamenti verso le altre filiali: remunerazione consona all'esperienza pregressa.

Come inoltrare il Cv online sul portale di Bartolini

Per inoltrare il proprio Cv online sarà sufficiente digitare 'bartolini lavora con noi' su un motore di ricerca, cliccare il link che collega a tale pagina web e al suo interno attivare con un ulteriore click la sezione 'guarda le selezioni aperte'.

A questo punto ci si troverà nella sezione del portale che elenca le offerte di lavoro attive, ivi comprese le tre posizioni analizzate in questa sede. Per candidarsi basterà seguire le istruzioni riportate negli annunci.