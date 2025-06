È stato pubblicato il bando di concorso dei Carabinieri per il reclutamento di 4918 allievi in ferma quadriennale del ruolo Appuntati e Carabinieri. Il concorso è aperto a volontari in ferma prefissata in servizio o in congedo e a candidati civili in possesso del diploma di scuola media superiore.

Le domande possono essere inviate on line entro la scadenza del 7 luglio 2025.

Concorso Carabinieri: posti disponibili e requisiti

Il concorso per allievi Carabinieri 2025 mette a disposizione 4918 posti così ripartiti:

421 posti riservati ai volontari in ferma prefissata in servizio o in congedo;

465 posti riservati ai civili;

32 posti riservati a candidati in possesso del patentino di bilinguismo (italiano-tedesco) richiesto per il pubblico impiego Provincia Autonoma di Bolzano.

Per quanto riguarda i requisiti, possono concorrere alla riserva di posti per il personale in servizio, i volontari in ferma prefissata iniziale (VFI) e in ferma prefissata (VFP1 e VFP4) in servizio da almeno 12 mesi e i volontari in congedo che abbiano compiuto almeno 12 mesi di servizio con età non superiore a venticinque anni compiuti.

Ai candidati civili è invece richiesto che abbiano compiuto il 18° anno di età, fermo restando la possibilità di presentare domanda di partecipazione al concorso da parte del minore che ha compiuto il 17° anno di età, acquisito il consenso dei genitori o di chi esercita la responsabilità genitoriale, e non abbiano superato il giorno di compimento del ventiquattresimo anno di età.

Requisiti comuni a tutte le riserve di posti sono:

Conseguimento o in via di conseguimento, nell’anno scolastico 2024/2025, del diploma di istruzione secondaria di secondo grado;

di istruzione secondaria di secondo grado; Godimento dei diritti civili e politici;

Non essere stati condannati o essere imputati per delitti non colposi;

Condotta incensurabile;

Non essere stati destituiti o licenziati da precedenti impieghi nella pubblica amministrazione.

Come fare domanda

La domanda per partecipare al concorso carabinieri 20025 dovrà essere inoltrata on-line attraverso la procedura disponibile nell’area concorsi del sito ufficiale dell’Arma dei Carabinieri indicando un indirizzo di posta elettronica standard e uno di posta elettronica certificata (PEC).

La scadenza per l’invio delle candidature è fissata al 7 luglio 2025.

Per chi fosse interessato a partecipare ad altri concorsi pubblici, ricordiamo che sono ancora aperte le candidature per il concorso per diplomati e laureati al Ministero della Difesa e per funzionari al Ministero dell’istruzione, dei quali sono riportati i dettagli alla pagina dedicata al Lavoro di Blasting News.

Prove di selezione

Il concorso prevede l’espletamento delle seguenti fasi che concorreranno alla definizione della graduatoria finale:

prova scritta di selezione;

prova di efficienza fisica;

accertamenti psico-fisici per la verifica dell’idoneità psicofisica;

accertamenti attitudinali;

valutazione dei titoli.

I candidati che supereranno le selezioni entreranno a far parte dell’Arma dei Carabinieri con ferma quadriennale e saranno ammessi al corso allievi Carabinieri presso il Reparto di istruzione di assegnazione.