È stato pubblicato l’atteso bando di concorso congiunto INPS e INAIL per l’assunzione a tempo indeterminato di 448 ispettori di vigilanza.

Le domande per partecipare alle prove di selezione devono essere inviate per via telematica entro la scadenza fissata al 10 dicembre 2025.

Posti disponibili per il concorso INPS e INAIL 2025

Il bando di concorso pubblico INPS e INAIL, per titoli ed esami, prevede l’assunzione di 448 unità di personale da inquadrare nell’area dei funzionari, famiglia professionale ispettore di vigilanza di cui 355 nei ruoli del personale INPS e 93 INAIL, e suddivisi per le diverse sedi regionali.

Numero di posti INAIL

Piemonte 5

Valle d’Aosta 1

Lombardia 13

Trento 1

Veneto 9

Liguria 3

Emilia-Romagna 7

Toscana 6

Umbria 1

Marche 1

Lazio 12

Abruzzo 3

Molise 2

Campania 8

Puglia 7

Basilicata 2

Calabria 5

Sicilia 3

Sardegna 4

Numero di posti INPS:

Abruzzo 8

Basilicata 17

Emilia-Romagna 44

Friuli-Venezia Giulia 12

Lazio 19

Lombardia 42

Marche 4

Molise 3

Piemonte 40

Puglia 25

Sardegna 23

Sicilia 16

Toscana 28

Trentino-Alto Adige 20

Umbria 7

Veneto 47

È possibile concorrere per una sola Regione e per una sola posizione tra quelle messe a bando.

Requisiti richiesti

Possono partecipare al concorso i candidati in possesso dei seguenti requisiti:

Cittadinanza italiana o di uno Stato UE;

Età minima 18 anni;

Godimento dei diritti civili e politici;

Non essere stato licenziato da un precedente impiego presso una pubblica amministrazione

Non aver riportato condanne definitive per reati che costituiscono un impedimento all'assunzione presso una pubblica amministrazione;

Idoneità fisica allo svolgimento delle funzioni cui il concorso si riferisce;

Titolo di studio: laurea (vecchio ordinamento, magistrale o specialistica) in una delle discipline elencate all’articolo 2 comma g del bando di concorso, che può essere consultato sul portale del reclutamento InPA (www.inpa.gov.it/), sul sito istituzionale dell’Inail (www.inail.it, sez. Amministrazione trasparente - bandi di concorso) e sul sito istituzionale dell’Inps (www.inps.it, sez. Amministrazione trasparente-bandi di concorso).

Come fare domanda

Le domande devono essere inviate entro la scadenza del 10 dicembre 2025 utilizzando la procedura informatica predisposta su portale InPA e accessibile previa autenticazione con codice personale SPID o CIE.

È previsto il versamento di una quota di partecipazione di 10 euro.

Prove di esame e contratto di lavoro

La procedura di selezione prevede lo svolgimento di una prova scritta, una orale e la valutazione dei titoli, per le quali la commissione esaminatrice ha a disposizione i seguenti punteggi:

30 punti per la prova scritta;

30 punti per la prova orale;

10 punti per i titoli.

La prova scritta consisterà nella soluzione di una serie di quesiti a risposta multipla sulle materie riportate all’articolo 7 del bando di concorso. La prova scritta si intende superata al conseguimento di un punteggio minimo pari a 21/30.

La prova orale sarà basata sulle stesse materie oggetto della prova scritta, oltre che sull’accertamento delle competenze in ambito informatico e la conoscenza della lingua inglese. La prova orale si intenderà al conseguimento di un punteggio minimo di 21/30.

I candidati vincitori del concorso saranno assunti con contratto di lavoro a tempo pieno e indeterminato e saranno inquadrati nell’area dei funzionari, famiglia professionale ispettore di vigilanza nei ruoli delle rispettive amministrazioni (INPS e INAIL).