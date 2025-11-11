È stato pubblicato l’atteso bando di concorso congiunto INPS e INAIL per l’assunzione a tempo indeterminato di 448 ispettori di vigilanza.
Le domande per partecipare alle prove di selezione devono essere inviate per via telematica entro la scadenza fissata al 10 dicembre 2025.
Posti disponibili per il concorso INPS e INAIL 2025
Il bando di concorso pubblico INPS e INAIL, per titoli ed esami, prevede l’assunzione di 448 unità di personale da inquadrare nell’area dei funzionari, famiglia professionale ispettore di vigilanza di cui 355 nei ruoli del personale INPS e 93 INAIL, e suddivisi per le diverse sedi regionali.
Numero di posti INAIL
- Piemonte 5
- Valle d’Aosta 1
- Lombardia 13
- Trento 1
- Veneto 9
- Liguria 3
- Emilia-Romagna 7
- Toscana 6
- Umbria 1
- Marche 1
- Lazio 12
- Abruzzo 3
- Molise 2
- Campania 8
- Puglia 7
- Basilicata 2
- Calabria 5
- Sicilia 3
- Sardegna 4
Numero di posti INPS:
- Abruzzo 8
- Basilicata 17
- Emilia-Romagna 44
- Friuli-Venezia Giulia 12
- Lazio 19
- Lombardia 42
- Marche 4
- Molise 3
- Piemonte 40
- Puglia 25
- Sardegna 23
- Sicilia 16
- Toscana 28
- Trentino-Alto Adige 20
- Umbria 7
- Veneto 47
È possibile concorrere per una sola Regione e per una sola posizione tra quelle messe a bando.
Requisiti richiesti
Possono partecipare al concorso i candidati in possesso dei seguenti requisiti:
- Cittadinanza italiana o di uno Stato UE;
- Età minima 18 anni;
- Godimento dei diritti civili e politici;
- Non essere stato licenziato da un precedente impiego presso una pubblica amministrazione;
- Non aver riportato condanne definitive per reati che costituiscono un impedimento all'assunzione presso una pubblica amministrazione;
- Idoneità fisica allo svolgimento delle funzioni cui il concorso si riferisce;
- Titolo di studio: laurea (vecchio ordinamento, magistrale o specialistica) in una delle discipline elencate all’articolo 2 comma g del bando di concorso, che può essere consultato sul portale del reclutamento InPA (www.inpa.gov.it/), sul sito istituzionale dell’Inail (www.inail.it, sez. Amministrazione trasparente - bandi di concorso) e sul sito istituzionale dell’Inps (www.inps.it, sez. Amministrazione trasparente-bandi di concorso).
Come fare domanda
Le domande devono essere inviate entro la scadenza del 10 dicembre 2025 utilizzando la procedura informatica predisposta su portale InPA e accessibile previa autenticazione con codice personale SPID o CIE.
È previsto il versamento di una quota di partecipazione di 10 euro.
Prove di esame e contratto di lavoro
La procedura di selezione prevede lo svolgimento di una prova scritta, una orale e la valutazione dei titoli, per le quali la commissione esaminatrice ha a disposizione i seguenti punteggi:
- 30 punti per la prova scritta;
- 30 punti per la prova orale;
- 10 punti per i titoli.
La prova scritta consisterà nella soluzione di una serie di quesiti a risposta multipla sulle materie riportate all’articolo 7 del bando di concorso. La prova scritta si intende superata al conseguimento di un punteggio minimo pari a 21/30.
La prova orale sarà basata sulle stesse materie oggetto della prova scritta, oltre che sull’accertamento delle competenze in ambito informatico e la conoscenza della lingua inglese. La prova orale si intenderà al conseguimento di un punteggio minimo di 21/30.
I candidati vincitori del concorso saranno assunti con contratto di lavoro a tempo pieno e indeterminato e saranno inquadrati nell’area dei funzionari, famiglia professionale ispettore di vigilanza nei ruoli delle rispettive amministrazioni (INPS e INAIL).