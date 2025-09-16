Pubblicato il bando di concorso ASMEL 2025 per la formazione e aggiornamento degli elenchi di idonei per le assunzioni a tempo indeterminato e determinato presso gli enti locali associati ASMEL e relativi a 37 profili professionali nell’area Funzionari, Istruttori e Operatori Esperti.

Il titolo di studio richiesto varia, a seconda del profilo professionale, dalla scuola dell’obbligo, al diploma e alla laurea.

Le domande per partecipare alle selezioni dovranno essere inoltrate entro il 30 settembre 2025.

Profili professionali e requisiti richiesti

Gli elenchi di idonei ASMEL fanno riferimento a 37 profili professionali, dettagliati nel bando di concorso e rientranti in diverse aree:

Area degli operatori esperti , per i quali è richiesto il titolo di studio della laurea nelle discipline elencate nella tabella A del bando;

Area degli istruttori , per i quali è richiesto il diploma di scuola secondaria di secondo grado nelle materie di cui alla tabella A;

Area degli operatori esperti, per i quali si richiede l'assolvimento dell'obbligo scolastico.

Requisiti comuni a tutte le categorie professionali sono:

Cittadinanza italiana;

Età minima 18 anni;

Idoneità fisica allo svolgimento delle mansioni specifiche;

Non aver riportato condanne definitive o avere procedimenti penali in corso per reati che costituiscono impedimento all’assunzione presso una pubblica amministrazione;

Conoscenza della lingua inglese;

Conoscenza dell’uso delle apparecchiature informatiche più diffuse.

Come fare domanda

La domanda per partecipare al concorso ASMEL 2025 dovrà essere inoltrata per via telematica attraverso la procedura predisposta sul sito ww.asmelab.it, alla quale si potrà accedere utilizzando il proprio codice SPID o CIE.

Ai candidati è richiesto il possesso di un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) attraverso la quale saranno effettuate tutte le comunicazioni inerenti il concorso.

La scadenza per l’invio delle candidature è fissato alle ore 12:00 del 30 settembre 2025.

Prove di esame

La selezione dei candidati sarà effettuata attraversa una prova scritta che si svolgerà a distanza mediante somministrazione di un Quiz multidisciplinare con 60 quesiti a risposta multipla così suddivisi:

30 domande sulle materie specifiche;

25 domande sulle materie comuni;

5 domande volte ad accertare conoscenze di lingua inglese e di informatica.

Rientreranno negli elenchi di idonei del profilo prescelto i candidati che risponderanno correttamente ad almeno 42 quesiti su 60.

Le materie d’esame di ciascun profilo professionale sono riportate nella tabella B del bando.

Cos’è ASMEL

ASMEL è l’acronimo di Associazione per la Sussidiarietà e la Modernizzazione degli Enti Locali alla quale aderiscono 4.678 Comuni.

L’associazione si occupa della creazione e della manutenzione degli elenchi di idonei all’assunzione nei diversi profili professionali dai quali i Comuni soci potranno attingere per soddisfare i fabbisogni di personale.