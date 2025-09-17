Come fare domanda

La domanda per partecipare alle selezioni per personale di cantiere di Ferrovie dello Stato deve essere inoltrata online attraverso il portale del Gruppo FS dedicato alle offerte di lavoro, raggiungibile all’indirizzo internet “fscareers.gruppofs.it”. Una volta selezionato l’annuncio di proprio interesse si potrà accedere al form per l’invio della candidatura. La scadenza per l’invio delle domande è fissata al 21 settembre 2025.

Tipo di contratto

I candidati che supereranno la selezione saranno assunti presso le sedi del centro nord di Infrarail, la società di Rete Ferroviaria Italiana che si occupa di realizzare opere di infrastruttura ferroviaria su tutto il territorio nazionale.

È previsto un contratto di lavoro a tempo indeterminato secondo il CCNL Edilizia/Industria, incluso vitto e alloggio, ove previsto dal CCNL, welfare integrativo e assicurazione sanitaria.