Ferrovie dello Stato ricerca personale per i cantieri del centro nord di Infrarail, società di Rete Ferroviaria Italiana (Gruppo FS Italiane), con contratto di lavoro a tempo indeterminato.
Le domande dovranno essere inoltrate online attraverso il portale del Gruppo dedicato alla ricerca di personale entro la scadenza del 21 settembre 2025.
Figure ricercate da Ferrovie dello Stato e requisiti richiesti
L’offerta di lavoro di Ferrovie dello Stato riguarda la ricerca per i cantieri della società Infrarail delle seguenti figure:
- Capi cantiere;
- Assistenti capo cantiere;
- Carpentieri ferraioli;
- Operatori macchine movimento terra (pale meccaniche ed escavatori);
Per i capi cantiere e gli assistenti sono richiesti i seguenti requisiti:
- diploma di scuola superiore ad indirizzo tecnico (preferibilmente Geometra);
- conoscenza di tecniche costruttive e disegni tecnici;
- conoscenza delle normative di sicurezza sul lavoro;
- disponibilità a trasferte.
Per i carpentieri si richiede:
- licenza di scuola media;
- manualità e competenza nell'uso degli attrezzi del mestiere;
Per gli operatori macchine movimento terra si richiede:
- licenza di scuola media
- attestato per la conduzione di macchine movimento terra (gru, escavatori e CQC)
Per tutte le posizioni è richiesta esperienza nel ruolo.
Mansioni del ruolo
Per le figure ricercate da Ferrovie dello Stato è previsto lo svolgimento delle seguenti mansioni:
- Capi cantiere: supervisione dei lavori; gestione del personale e dei subappaltatori; pianificazione e programmazione; controllo qualità; gestione della documentazione.
- Assistenti capo cantiere: coordinamento delle squadre e controllo avanzamento lavori e reportistica; verifica del rispetto delle norme di sicurezza; supporto nella gestione dei materiali; relazioni con i fornitori e la direzione lavori.
- Carpentieri ferraioli: lettura dei disegni tecnici; assemblaggio e sagomatura del ferro; montaggio armature; manutenzione della postazione di lavoro e degli utensili; montaggio, smontaggio e finiture delle strutture; controllo della qualità delle lavorazioni terminate.
- Operatori macchine movimento terra: manovrare pale meccaniche ed escavatori; eseguire scavi e movimenti di terreno; livellare porzioni di terreno; conduzione di escavatori, camion, camion gru, sollevatori telescopici, mini-pale; manutenzione ordinaria dei mezzi.
Come fare domanda
La domanda per partecipare alle selezioni per personale di cantiere di Ferrovie dello Stato deve essere inoltrata online attraverso il portale del Gruppo FS dedicato alle offerte di lavoro, raggiungibile all’indirizzo internet “fscareers.gruppofs.it”. Una volta selezionato l’annuncio di proprio interesse si potrà accedere al form per l’invio della candidatura. La scadenza per l’invio delle domande è fissata al 21 settembre 2025.
Tipo di contratto
I candidati che supereranno la selezione saranno assunti presso le sedi del centro nord di Infrarail, la società di Rete Ferroviaria Italiana che si occupa di realizzare opere di infrastruttura ferroviaria su tutto il territorio nazionale.
È previsto un contratto di lavoro a tempo indeterminato secondo il CCNL Edilizia/Industria, incluso vitto e alloggio, ove previsto dal CCNL, welfare integrativo e assicurazione sanitaria.