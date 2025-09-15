Poste Italiane seleziona operatori di sportello presso gli uffici postali di 34 province dislocate in 9 diverse regioni. Le posizioni aperte riguardano gli appartenenti alle categorie protette, con l’eccezione della provincia di Bolzano per la quale sono previste candidature anche da parte di non appartenenti a categorie protette. Le assunzioni saranno sia a tempo determinato che indeterminato (provincia di Bolzano). È richiesto il possesso del diploma di scuola superiore.

Domande da inoltrare online entro la scadenza del 21 settembre 2025, prorogata al 31 dicembre 2025 per la provincia di Bolzano.

Operatori di sportello di Poste Italiane: requisiti richiesti

Per candidarsi alla posizione di operatore di sportello, Poste Italiane richiede di essere in possesso dei seguenti requisiti:

Diploma di scuola superiore, in un qualsiasi indirizzo di studi, della durata di cinque anni. L’eventuale possesso di un titolo di studio superiore (laurea) sarà un requisito valorizzato;

Per i candidati alla provincia di Bolzano è richiesto il possesso del patentino di bilinguismo italiano/tedesco (livello minimo B1);

Per gli appartenenti alle categorie protette, è richiesta l’iscrizione alle apposite liste di collocamento mirato.

Province di lavoro disponibili

Le posizioni aperte riguardano gli uffici postali di 34 province:

Toscana : Firenze, Arezzo, Massa-Carrara, Pisa, Pistoia, Prato;

: Firenze, Arezzo, Massa-Carrara, Pisa, Pistoia, Prato; Emilia Romagna: Bologna, Ferrara, Forli-Cesena, Parma, Piacenza, Ravenna, Reggio Emilia;

Bologna, Ferrara, Forli-Cesena, Parma, Piacenza, Ravenna, Reggio Emilia; Marche : Pesaro e Urbino;

: Pesaro e Urbino; Lombardia : Varese, Lodi, Sondrio, Mantova, Brescia, Como, Milano;

: Varese, Lodi, Sondrio, Mantova, Brescia, Como, Milano; Piemonte : Novara, Cuneo;

: Novara, Cuneo; Liguria : Savona;

: Savona; Friuli Venezia Giulia : Gorizia, Pordenone, Trieste;

: Gorizia, Pordenone, Trieste; Veneto : Padova, Rovigo, Treviso, Verona, Vicenza;

: Padova, Rovigo, Treviso, Verona, Vicenza; Trentino Alto Adige: Trento, Bolzano.

In fase di domanda potrà essere indicata la preferenza per una sola provincia.

Come fare domanda online

Per partecipare alle selezioni la domanda dovrà essere inoltrata online collegandosi al portale di Poste Italiane (indirizzo internet “carriere.posteitaliane.it”) dove si potrà accedere, attraverso la sezione “posizioni aperte”, al form di candidatura.

La scadenza per l’invio delle domande è fissata al 21 settembre 2025 per tutte le province, ad eccezione della provincia di Bolzano per la quale i termini scadono il 31 dicembre 2025.

Contratto di lavoro e mansioni

I candidati in possesso dei requisiti richiesti che supereranno le fasi di selezione saranno assunti, con tempistiche variabili in base alle esigenze aziendali, presso gli uffici postali della provincia prescelta in fase di domanda. Il contratto di lavoro sarà a tempo determinato, con la possibilità che sia successivamente trasformato in tempo indeterminato. Per la sola provincia di Bolzano è prevista fin da subito l’assunzione con contratto a tempo indeterminato.

Le mansioni dell'operatore di sportello sono principalmente rivolte alle attività di promozione e vendita di prodotti/servizi di competenza, nel rispetto degli standard aziendali previsti per le procedure operative e amministrative. L’operatore si occupa, inoltre, di fornire informazioni ai clienti in ottica di fidelizzazione e sviluppo.