Ferrovie dello Stato ha aperto una procedura di selezione volta all’assunzione a tempo indeterminato di autisti di autobus presso le sedi di Padova e Rovigo di Busitalia Veneto.

Sarà possibile inviare le domande entro la scadenza del 24 settembre attraverso la procedura predisposta sul portale del Gruppo FS.

Ferrovie dello Stato: requisiti richiesti per gli autisti di autobus

Per partecipare alle selezioni per autisti di Busitalia Veneto è necessario essere in possesso dei seguenti requisiti:

Patente categoria D non scaduta;

CQC Persone (Carta di Qualificazione del Conducente – persone);

Possesso dei requisiti fisici richiesti per l’esercizio della mansione specifica di operatore di esercizio (DM 88/99), da verificare con apposita visita medica;

Diploma di scuola secondaria di secondo grado di durata quinquennale (requisito preferenziale ma non indispensabile);

Residenza nella regione Veneto (requisito preferenziale ma non indispensabile).

Come fare domanda

Gli interessati alla posizione di autista di Busitalia Veneto in possesso dei requisiti richiesti potranno inoltrare domanda collegandosi alla sezione “Lavorare con noi” del portale del Gruppo FS, raggiungibile all’indirizzo internet “fscareers.gruppofs.it”, dove si potrà accedere al dettaglio di tutte le posizioni aperte.

La procedura di candidatura dovrà essere completata entro la scadenza del 24 settembre 2025.

Contratto di lavoro

I candidati che, dopo le prove di selezione, risulteranno idonei, potranno essere assunti da Busitalia Veneto, la società del Gruppo Ferrovie dello Stato che opera nel settore del trasporto pubblico in Veneto, con la qualifica di “Operatore di esercizio” e contratto a tempo indeterminato è la possibilità di part time.

Il contratto prevede l’applicazione del parametro 140 previsto dal CCNL degli autoferrotranvieri per gli operatori di esercizio, oltre alle indennità riconosciute dalla contrattazione aziendale in base all’effettiva prestazione.

È inoltre prevista l’erogazione di alcuni benefits fra i quali:

contributo aggiuntivo di 110€ l’anno;

concorso per eventuali spese scolastiche e asilo nido;

agevolazioni per la concessione di prestiti aziendali;

agevolazioni titoli di viaggio;

anticipazione del TFR a condizioni agevolate;

assistenza sanitaria integrativa a copertura/rimborso di determinate spese o prestazioni sanitarie;

mensa aziendale a prezzo agevolato o, in alternativa, ticket restaurant di 6,00 € per ogni giorno di lavoro.

Sedi di lavoro e mansioni

Le sedi di lavoro saranno presso i siti operativi di Busitalia Veneto nelle province di Padova e Rovigo, dove gli operatori di esercizio assunti svolgeranno mansioni relative alla guida degli autobus di linea oltre che alla vendita e alla verifica dei titoli di viaggio a bordo.