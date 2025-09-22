Poste Italiane ha avviato una ricerca di personale per diverse figure professionali da assumere a tempo indeterminato presso l’azienda Poste Logistics spa di Vigulfo (PV).
L’offerta di lavoro è indirizzata a candidati in possesso di una laurea STEM che potranno inoltrare on line la domanda per partecipare alle selezioni entro la scadenza del prossimo 31 ottobre.
Le posizioni aperte nei settori Logistica e Corriere Espresso di Poste Italiane
Le posizioni aperte nel settore Logistica e Corriere Espresso di Poste Italiane riguardano la sede di Poste Logistisc spa, società del Gruppo Poste Italiane con sede a Vigulfo, alle porte di Pavia, che si occupa della gestione di attività di stoccaggio, allestimento ordini e distribuzione di prodotti per punti vendita del nord Italia.
Nel dettaglio le figure ricercate sono:
- Logistic Engineer;
- Gestore Commessa;
- Specialista Trasporti;
- Ingegnere di Processo;
- Gestione Operativa.
Requisiti richiesti
I requisiti richiesti per candidarsi a queste posizioni sono:
- Possesso di laurea in ambito STEM (scienze, tecnologie, ingegneria e matematica);
- ottima conoscenza di Excel;
- disponibilità a lavorare su turni qualora fosse necessario.
Richiesti, inoltre, soft skills quali: flessibilità, attitudine all’innovazione e spirito di iniziativa.
Saranno considerati titoli preferenziali il conseguimento di un master specialistico in ambito logistico/supply chain, la conoscenza di applicativi di settore come Warehouse Management System (WMS) e metodologie Lean Manufacturing, esperienza di almeno 2 anni conseguita in aziende del settore logistico o trasporti.
Come fare domanda
La domanda per partecipare alle selezioni dovrà essere inoltrata on line attraverso la sezione dedicata al recruitment del Portale aziendale, raggiungibile all’indirizzo internet “posteitaliane.it/it/lavora-con-noi”, e seguendo successivamente il percorso “Come candidarti” e “Posizioni aperte”.
La scadenza indicata per l’invio delle candidature è quella del 31 ottobre 2025.
Atre offerte di lavoro possono essere consultate alla pagina dedicata di Blasting News, dove è riportata una selezione di opportunità riguardanti selezioni di personale presso aziende private o concorsi presso la pubblica amministrazione.
Tipo di contratto
Ai candidati che supereranno le selezioni sarà offerto un contratto di lavoro a tempo indeterminato presso il polo logistico di Vigulfo, dove potranno usufruire di un programma di inserimento e formazione continua con la possibilità, secondo quanto riportato dall’offerta di lavoro di Poste Italiane, di intraprendere percorsi di sviluppo professionale.