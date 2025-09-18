Poste Italiane ha avviato una nuova ricerca per portalettere da assumere a tempo determinato.

Per candidarsi a questa offerta di lavoro non è richiesta una precedente esperienza e neanche particolari requisiti oltre al possesso del titolo di studio minimo di diploma di scuola superiore e della patente B.

La posizione aperta interessa gli uffici postali di 17 province distribuite su 9 diverse regioni. La scadenza per l’invio delle domande è fissata a domenica 21 settembre.

Requisiti richiesti per i portalettere di Poste Italiane

Nel dettaglio, per essere partecipare alle prove di selezione previste per l’assunzione come portalettere di Poste Italiane, è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

Diploma di scuola secondaria di secondo grado conseguito con un punteggio minimo di 70/100 o, in alternativa, laurea, anche triennale, conseguita con un punteggio di almeno 102/110. In entrambi i casi sono validi i titoli di studio conseguiti in qualsiasi indirizzo;

Patente di guida di categoria B non scaduta.

Nell’avviso di ricerca per portalettere viene riportato in modo specifico che, per quanto riguarda le competenze professionali, non sono richieste conoscenze specialistiche.

Sedi di lavoro disponibili

La posizione è aperta a candidature destinate agli uffici postali di 17 province, appartenenti alle seguenti regioni:

Sardegna: Sassari;

Emilla Romagna: Parma, Reggio nell’ Emilia;

Marche: Pesaro-Urbino;

Toscana: Firenze, Livorno, Grosseto, Massa-Carrara, Prato;

Lombardia: Brescia, Como, Milano, Varese;

Piemonte: Vercelli;

Liguria: Savona;

Veneto: Belluno;

Trentino Alto Adige: Bolzano.

In fase di domanda sarà possibile indicare una sola sede territoriale di preferenza, le quali saranno assegnate ai candidati che supereranno le fasi di selezione in base alle esigenze aziendali.

Come fare domanda e scadenza

La domanda per essere assunti a tempo indeterminato come portalettere di Poste Italiane dovrà essere inviata per via telematica collegandosi alla sezione “Lavora con noi” del portale aziendale, raggiungibile all’indirizzo internet https://carriere.posteitaliane.it/.

La procedura di candidatura dovrà essere completata entro la scadenza del prossimo 21 settembre.

Iter di selezione e assunzioni

I candidati in possesso dei requisiti richiesti riceveranno via mail, in base alle esigenze che verranno a crearsi per gli uffici postali delle singole province interessate, un test attitudinale da svolgersi on line. Coloro che supereranno questa prima prova saranno convocati per lo svolgimento di una prova pratica, consistente nel test di guida del motomezzo aziendale utilizzato per la consegna della corrispondenza, il superamento del quale è requisito indispensabile per la successiva assunzione.

In questa fase, i candidati dovranno presentare copia della documentazione riferita al titolo di studio dichiarato nel form di domanda.

L’iter di selezione si concluderà con un’ultima fase consistente in un colloquio.

I candidati che supereranno tutte le fasi della selezione potranno essere assunti a tempo determinato presso un ufficio della provincia per la quale è stata espressa la preferenza. Il numero di assunzioni e la durata dei contratti potrà variare in base alle esigenze delle diverse sedi territoriali.