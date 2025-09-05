Leroy Merlin ricerca addetti vendite per molti dei suoi negozi presenti in 15 regioni italiane. Per candidarsi alle posizioni aperte presso gli store della catena francese specializzata nel “fai da te” è necessario essere in possesso del diploma.

Le domande devono essere inoltrate on line attraverso il siro internet aziendale.

Requisiti per gli addetti vendita Leroy Merlin

I requisiti richiesti per gli aspiranti addetti vendite di Leroy Merlin sono:

Diploma e/o Laurea in qualsiasi specializzazione;

Esperienza nel settore vendite e/o assistenza clienti;

Orientamento al risultato e al miglioramento continuo;

Dinamismo e intraprendenza.

Sedi disponibili

L’azienda conta in Italia 52 punti vendita, 1 garden e 9 showroom, impiegando oltre 8.500 addetti.

Attualmente sono aperte posizioni di lavoro per addetti vendite presso le seguenti sedi:

Laurentina (Roma)

Carugate (MI)

Baranzate (MI)

Arese (MI)

Lissone (MB)

Solbiate Arno (VA)

Seriate/Curno (BG)

Piacenza

Bologna

Casalecchio di Reno (BO)

Ancona

Treviso

Marghera (VE)

Marcon (VE)

Campi Bisenzio (FI)

Livorno

Udine

Vicenza

Perugia

Genova

Rimini

Come fare domanda

Per inviare la propria candidatura a questa offerta di lavoro bisogna collegarsi al portale di Leroy Merlin dedicato alla ricerca di personale, raggiungibile all’indirizzo internet “lavoro.leroymerlin.it”. Una volta individuata la posizione e la sede di lavoro di proprio interesse, cliccando alla voce “Invia candidatura” si può accedere al form per la compilazione della domanda.

Alla pagina “Lavoro” di Blasting News possono essere consultate altre ricerche di personale, tra le quali segnaliamo quella per capitreno e personale di stazione da parte di Ferrovie dello Stato.

Turni di lavoro e contratto

I candidati che supereranno le selezioni saranno assunti con contratto di lavoro che prevede una settimana lavorativa su 5 giorni settimanali da lunedì a domenica, con turni pianificati ogni 4 settimane.

Contratto e retribuzione saranno commisurati all’esperienza del candidato, con premi legati a performance aziendale e soddisfazione cliente e benefits come sconti e convenzioni con i migliori brand per viaggi, tempo libero, tecnologia.

Per i dipendenti è inoltre previsto un programma di formazione di almeno 30 ore annue e l’accesso ad un portale formativo online con oltre 400 corsi gratuiti sulle competenze soft e tecniche.

Le mansioni dell’addetto vendite

Gli addetti vendite di Leroy Merlin devono conoscono i prodotti e i servizi offerti e, oltre all’accoglienza dei clienti, si occupano della gestione delle attività di vendita e dell’allestimento dei prodotti, garantendo un ambiente curato e accogliente.