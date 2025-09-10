Enel ricerca addetti alla rete elettrica per la transizione energetica su tutto il territorio nazionale. La posizione è aperta a candidati in possesso del diploma di scuola secondaria superiore, anche senza una specifica esperienza nel settore.

Le domande dovranno essere inviate on line attraverso il sito aziendale di Enel entro il prossimo 30 settembre.

Requisiti per gli addetti alla rete elettrica Enel

Per candidarsi alla posizione di addetto alla rete elettrica per la transizione energetica in Enel sono richiesti i seguenti requisiti:

diploma di scuola secondaria di secondo grado quinquennale, conseguito preferibilmente nei seguenti indirizzi: elettrico, elettronico, meccanico, meccatronico, termotecnico e diplomi affini in ambito energetico;

conoscenze in ambito elettrico, elettronico, meccanico, competenze digitali e forte sensibilità ai temi della sicurezza;

possesso della patente di guida categoria B;

Sono inoltre richieste competenze trasversali quali:

buone capacità comunicative, organizzative e relazionali;

problem solving e proattività;

orientamento al cliente;

gestione delle priorità.

Come fare domanda

La domanda per partecipare alle selezioni dovrà essere inoltrate on line attraverso il portale aziendale dedicato alla ricerca di personale, raggiungibile all’indirizzo internet “jobs.enel.com”.

Cliccando alla voce “jobs” si avrà accesso a tutte le posizioni aperte dove, una volta selezionata quella relativa a “Addetti alla rete elettrica per la transizione energetica”, sarà possibile registrarsi per inserire il proprio curriculum vitae.

La posizione rimarrà aperta fino alla scadenza indicata del 30 settembre 2025.

Descrizione della posizione e tipo di contratto

I candidati che supereranno le selezioni si occuperanno, dopo un percorso di formazione e di affiancamento al personale esperto, di garantire, in piena sicurezza, la manutenzione e l’esercizio delle reti di bassa e media tensione, migliorandone l’efficienza e la resilienza con strumenti digitali e tecnologie all’avanguardia.

L’attività operativa prevede anche interventi presso il cliente.

Per questa posizione è prevista l’assunzione con contratto di lavoro a tempo indeterminato, comprensivo di fondo integrativo sanitario e pensionistico.

Previsti inoltre strumenti di welfare aziendali quali supporto alla genitorialità, asili nido e congedi parentali.