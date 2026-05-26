L'assemblea generale della Filt Cgil Salerno ha eletto Carmen Morra come nuova segretaria generale della categoria dei trasporti il 26 maggio 2026. Questa nomina segna un importante traguardo: Morra è la prima donna a ricoprire tale ruolo nella provincia. Quarantatré anni, di Castellamare di Stabia e residente a Salerno, Morra succede a Gerardo Arpino. La sua carriera iniziò nel 2004 come capotreno Trenitalia; nel 2015 fu eletta rappresentante sindacale unitaria (Rsu) di Trenitalia per Napoli e Salerno. Dal 2020, è entrata nell'apparato politico della Filt Cgil Salerno e, da marzo 2023, ha ricoperto incarichi di segreteria (mobilità e organizzazione).

L'elezione è stata accolta con entusiasmo dai vertici nazionali e regionali. Stefano Malorgio, segretario generale della Filt Cgil nazionale, ha sottolineato come la scelta rappresenti "un rinnovamento importante con la prima donna che assume in questo territorio l'incarico di segretaria generale della Filt", evidenziando la continuità dei buoni risultati. Nicola Ricci, segretario generale della Cgil Napoli e Campania, ha definito l'elezione di Morra "una pagina importante nel rinnovamento dei gruppi dirigenti, nella continuità dell'azione politica e sindacale sul territorio". Ricci ha indicato come priorità per la nuova segretaria le questioni cruciali legate a porto, aeroporto e trasporto pubblico locale.

Le sfide e le priorità della nuova segretaria

Carmen Morra ha dichiarato che l'azione sindacale ripartirà dal lavoro svolto dal segretario uscente Gerardo Arpino e dalle vertenze aperte, inclusa quella della Culp. Ha assicurato particolare attenzione alla tutela delle lavoratrici, denunciando la persistenza di "dumping contrattuale con retribuzioni inferiori e difficoltà maggiori degli uomini negli avanzamenti di carriera". Nel salernitano, nonostante una condizione avanzata nei trasporti pubblici, permangono problematiche nazionali, come il sottofinanziamento del settore del trasporto pubblico locale.

La Filt Cgil Salerno: struttura e ambiti di intervento

La Filt Cgil Salerno è la categoria sindacale della CGIL che rappresenta i lavoratori dei settori trasporto aereo, ferroviario, marittimo, merci, pubblico locale e viabilità nella provincia.

La sede provinciale è in Piazza Vittorio Veneto a Salerno. Prima dell'elezione di Carmen Morra, il segretario generale era Gerardo Arpino, con Morra già parte della segreteria insieme ad Antonello Guerrazzi. La sua missione è tutelare i diritti dei lavoratori dei trasporti, fornendo assistenza e rappresentanza.