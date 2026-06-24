La Regione Campania ha presentato a Palazzo Santa Lucia il Piano straordinario per il rafforzamento del Capitale Umano e dell’Occupabilità, un’iniziativa da 72,4 milioni di euro. L’assessora regionale al Lavoro, Angelica Saggese, ha illustrato il piano (Delibera n. 303 del 18 giugno 2026), volto a superare la logica della spesa per concentrarsi sui risultati. L'obiettivo è riportare la Campania al centro delle politiche del lavoro e della formazione, con un’architettura integrata tra servizi, formazione e imprese. Il presidente Roberto Fico e il Direttore generale Paolo Gargiulo hanno partecipato.

Strategie per l'occupazione e il ruolo dei Centri per l'Impiego

L’assessora Saggese ha evidenziato il persistente tasso di disoccupazione strutturalmente elevato in Campania. Il piano mira a ridurre il disallineamento tra domanda di lavoro e offerta di competenze, puntando "da attività improntate alla spesa ad attività improntate ai risultati".

Il nuovo modello prevede un sistema permanente di rilevazione e analisi dei fabbisogni formativi e professionali, con un Tavolo regionale semestrale a supporto dell’Osservatorio del Mercato del Lavoro per integrare le fonti. L’esecuzione si affida alla rete dei Centri per l’Impiego della Campania (51 presidi, 800 operatori), cruciali anche per il Programma nazionale Garanzia Occupabilità Lavoratori (GOL) (2021-2025, PNRR).

GOL mira a migliorare l’occupabilità tramite formazione. Nel 2022, la Regione ha ricevuto 120 milioni di euro per 81.420 beneficiari in percorsi personalizzati di riqualificazione e accompagnamento al lavoro gestiti dai Centri per l’Impiego. L’accesso avviene su convocazione. Risorse aggiuntive proverranno da programmi nazionali e future programmazioni.

Il presidente Roberto Fico ha definito il piano "una nuova visione delle politiche attive del lavoro e della formazione", per un sistema regionale più dinamico ed efficace. Ha sottolineato l’importanza di rafforzare l’incontro tra domanda e offerta di lavoro, basandosi sull’analisi dei dati reali per orientare le politiche pubbliche.