È stato avviato un progetto pilota di formazione linguistica rivolto ai lavoratori stranieri impiegati nel settore agricolo delle province di Alessandria e Asti. L'iniziativa, completamente gratuita e frutto della collaborazione tra Cia Alessandria-Asti, Cpia 2Al e Spresal dell’Asl, mira a rafforzare la sicurezza sul lavoro. Il percorso formativo nasce dalle esigenze emerse al Tavolo dell’Osservatorio sulla Sicurezza, promosso dalla Prefettura attraverso un protocollo d’intesa, con l’obiettivo di facilitare la comprensione delle norme e delle procedure di sicurezza da parte dei lavoratori di origine straniera, garantendo un ambiente di lavoro più sicuro.

Dettagli e svolgimento del percorso formativo

Il percorso formativo ha coinvolto dodici lavoratori, provenienti da Bangladesh e Pakistan. Le lezioni si sono tenute presso l’Azienda Fratelli Mirone di Castellazzo Bormida, che ha messo a disposizione i propri spazi per ospitare il corso. Il progetto è stato interamente finanziato grazie ai fondi regionali Fami, garantendo così la partecipazione gratuita per tutti i destinatari. Particolare attenzione è stata dedicata, da parte di docenti e formatori, all’apprendimento della terminologia specifica relativa alla sicurezza sul lavoro e alla sicurezza stradale, un aspetto ritenuto critico per molti lavoratori che si spostano quotidianamente utilizzando biciclette o monopattini.

Collaborazioni e obiettivi strategici

La realizzazione di questa iniziativa ha beneficiato della partecipazione attiva di enti pubblici e privati, tra cui la Prefettura, l’Asl e le associazioni di categoria. L'intento condiviso è stato quello di creare “un ponte tra culture diverse” per garantire il diritto fondamentale alla sicurezza sul lavoro. Questo corso si inserisce in un quadro più ampio di iniziative volte a migliorare l'integrazione e la tutela dei lavoratori stranieri nel comparto agricolo locale, promuovendo non solo la sicurezza fisica ma anche una maggiore coesione sociale.

Il ruolo della Cia Alessandria-Asti nel progetto

La Cia Alessandria-Asti, sede territoriale della Confederazione Italiana Agricoltori, ha svolto un ruolo centrale nell'ideazione e implementazione di questo progetto.

Questa organizzazione professionale rappresenta e tutela gli interessi delle imprese agricole e degli operatori del settore. Le sue attività spaziano dalla promozione di progetti formativi specifici, come quello descritto, all'assistenza tecnica e alla collaborazione con enti pubblici. L'obiettivo è favorire la sicurezza e l'inclusione nei luoghi di lavoro agricoli, riconoscendo l'importanza di un ambiente protetto e accogliente per tutti i lavoratori, inclusi quelli stranieri, contribuendo allo sviluppo sostenibile del settore.