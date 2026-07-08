La Fiom ha avanzato una richiesta chiara e decisa: investire in processi e prodotti per lo stabilimento Beko di Melano, situato a Fabriano. Questa sollecitazione è emersa durante un recente incontro tra la direzione aziendale e le rappresentanze sindacali, un momento cruciale per discutere e garantire la continuità produttiva e occupazionale del sito.

Il sindacato ha ribadito con forza l'urgenza di "investire in processi e prodotto" come unica via per assicurare un futuro solido allo stabilimento. Quest'ultimo è riconosciuto come un punto di riferimento essenziale per l'intera area di Fabriano.

La Fiom ha inoltre evidenziato l'importanza di una strategia industriale lungimirante, capace di affrontare efficacemente le sfide imposte dal mercato globale e, al contempo, di preservare gli attuali livelli occupazionali. La richiesta di investimenti si colloca in un contesto di profonda attenzione per il territorio e per le prospettive di sviluppo industriale della regione.

Il Dialogo con la Direzione Aziendale e le Richieste

L'incontro tra i vertici aziendali e le rappresentanze sindacali si è svolto in un clima di confronto costruttivo. In tale occasione, la Fiom ha sottolineato nuovamente la centralità dello stabilimento Beko di Melano per il tessuto produttivo locale. È stato richiesto un piano di investimenti mirati che abbracci sia l'innovazione dei processi produttivi sia un significativo rinnovamento della gamma di prodotti offerti.

Secondo il sindacato, questi interventi sono indispensabili per mantenere la competitività del sito nel lungo periodo e per la fondamentale tutela dei posti di lavoro.

La Fiom ha inoltre richiamato l'attenzione sulla necessità di un coinvolgimento attivo delle istituzioni locali nelle strategie di sviluppo. L'obiettivo è creare una sinergia virtuosa tra azienda, lavoratori e il territorio circostante. Il sindacato ha espresso la ferma volontà di proseguire il dialogo con la direzione aziendale, al fine di monitorare costantemente l'evoluzione della situazione e verificare l'effettiva attuazione delle misure richieste.

Lo Stabilimento Beko di Melano: Un Pilastro Industriale a Fabriano

Lo stabilimento Beko di Melano, situato nel comune di Fabriano, in provincia di Ancona, rappresenta un elemento chiave del tessuto industriale locale.

L'impianto è specializzato nella produzione di elettrodomestici e, nel corso degli anni, si è affermato come un importante polo produttivo per la zona, contribuendo in modo significativo all'occupazione e allo sviluppo economico del territorio.

Il comprensorio di Fabriano vanta una tradizione storica nel settore manifatturiero e, in particolare, nell'industria degli elettrodomestici, ospitando numerose realtà produttive di rilievo. In questo scenario, il sito di Melano assume un ruolo strategico cruciale per garantire la continuità industriale e per il mantenimento dei preziosi livelli occupazionali nell'intera area.