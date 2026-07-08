Presso la Provincia di Perugia è stato presentato il progetto "Centrale unica selezione idoneative", un'iniziativa che si inserisce nel contesto più ampio di "Province e comuni". L'obiettivo è creare un ecosistema condiviso per la selezione e la gestione strategica del personale negli enti locali, supportando concretamente le municipalità umbre.

Il presidente della Provincia di Perugia, Massimiliano Presciutti, ha evidenziato la missione del progetto: "La 'Centrale unica selezione Idoneative' nasce con una missione precisa: offrire un supporto concreto alle municipalità, mettendo a sistema le competenze maturate in questi anni dalla Provincia di Perugia".

L'iniziativa mira a rafforzare la capacità degli enti locali di gestire il reclutamento.

Il progetto è stato ideato per semplificare e razionalizzare le procedure di reclutamento, rispondendo alle esigenze di organico degli enti pubblici. Saranno selezionati sei profili professionali strategici: funzionario amministrativo-contabile, funzionario tecnico, istruttore amministrativo-contabile, istruttore tecnico, agente di polizia locale e istruttore informatico. Presciutti ha sottolineato: "L'obiettivo è snellire i processi burocratici, garantendo al contempo qualità ed efficienza". La Provincia ha già approvato un piano di assunzioni per il biennio 2026-2027, offrendo opportunità professionali a giovani interessati alla pubblica amministrazione.

Dettagli operativi e adesioni

Il dirigente Danilo Montagano ha illustrato i dettagli. Attualmente, dodici enti locali hanno aderito al progetto: Bastia Umbra, Castiglione del Lago, Città di Castello, Gualdo Tadino, Gubbio, Magione, Marsciano, Panicale, San Giustino, Spello e Valtopina. Altri comuni potranno unirsi in corso d'opera. Lo schema di convenzione sarà discusso dal Consiglio Provinciale a luglio.

La filosofia della Centrale unica selezione idoneative crea un bacino di personale idoneo e pre-selezionato. Ogni comune, per le proprie assunzioni, potrà attingere da questo bacino per individuare il profilo più adatto tramite colloquio mirato. Il progetto dura tre anni e prevede aggiornamenti a 12 e 24 mesi per l'ingresso di nuovi idonei, mantenendo il bacino aggiornato.

Vantaggi e impatto della C.U.S.I.

La Centrale Unica Selezioni Idoneative (C.U.S.I.) intende trasformare le dinamiche occupazionali nei municipi umbri, con assistenza tecnico-amministrativa costante. Il progetto gestisce l'organizzazione dei bandi, la logistica delle prove e la validazione legale delle selezioni. Ciò permette ai comuni di ridurre costi e contenziosi giudiziari, che spesso bloccano le assunzioni.

Dopo una valutazione iniziale, i comuni potranno procedere autonomamente con un colloquio mirato per l'inserimento dei candidati negli organici. Il consenso unanime di sindaci e rappresentanti dei territori coinvolti, tra cui Magione (Massimo Lagetti), Città della Pieve (Fausto Risini), Giano dell'Umbria (Jacopo Barbarito), Panicale (Giulio Cherubini) e Monteleone di Spoleto (Marisa Angelini), conferma la validità dell'iniziativa. Questa convergenza politico-tecnica sulla C.U.S.I. rappresenta un punto di svolta per modernizzare e rendere più efficiente la pubblica amministrazione locale nella copertura dei posti vacanti.