Il gruppo Lavazza ha siglato il nuovo contratto integrativo aziendale, valido per il triennio 2026-2028. L'accordo, sottoscritto con la rappresentanza sindacale unitaria del Centro Direzionale e le organizzazioni sindacali territoriali, è stato approvato dall'assemblea dei lavoratori e coinvolge oltre 1.200 collaboratori delle sedi di Torino, presso la "Nuvola", e degli uffici del comprensorio di Settimo Torinese.

Questa intesa conferma un modello di relazioni industriali fondato sulla partecipazione, sul coinvolgimento delle persone e sul benessere organizzativo, introducendo importanti novità che mirano a migliorare l'equilibrio tra vita privata e professionale, oltre a rafforzare gli incentivi economici.

Venerdì Brevi e Flessibilità del Lavoro

Tra le principali innovazioni introdotte spicca l'estensione dei cosiddetti "venerdì brevi", che passano da 15 a 19 settimane nel periodo compreso tra maggio e settembre. Questa misura è pensata per favorire un migliore bilanciamento tra vita privata e lavoro per i dipendenti.

Il contratto conferma inoltre il modello di lavoro ibrido, già operativo dal 2018, che consente ai collaboratori di usufruire di un massimo di dieci giornate di smart working al mese, anche consecutive. Tale sistema si basa sui principi di autonomia, responsabilità e sul raggiungimento degli obiettivi prefissati.

Welfare Aziendale e Premi di Risultato

L'accordo mantiene e consolida l'impianto di welfare aziendale già in vigore.

Tra le disposizioni confermate vi sono la Global Parental Policy, che garantisce otto settimane di congedo parentale retribuito al 100%, e i permessi specifici per visite mediche e attività di caregiving. Sono altresì previste ore dedicate all'assistenza veterinaria per gli animali domestici e la possibilità di richiedere automaticamente il part-time nei primi tre anni di vita del figlio.

Prosegue inoltre l'impegno del gruppo sul fronte della Diversità, Equità e Inclusione (DEI) attraverso il programma Gap Free e il coinvolgimento degli Employee Resource Groups, strumenti volti a promuovere pari opportunità, la valorizzazione delle differenze e la partecipazione attiva delle persone alla vita aziendale.

Sul piano economico, il contratto rinnova per il triennio il sistema dei premi di risultato. Dopo un riconoscimento previsto per il 2026 fino a oltre 4.100 euro, equivalente al 140% del valore target, il nuovo impianto prevede un valore cumulato massimo teorico superiore a 12.300 euro per dipendente nell'arco del triennio. Questo meccanismo è finalizzato a rafforzare il legame tra i risultati aziendali, la partecipazione dei lavoratori e la crescita complessiva del gruppo.

Il Modello di Relazioni Industriali Lavazza

Lavazza ribadisce con questo accordo la sua visione di un modello di relazioni industriali fondato sulla partecipazione, sul coinvolgimento attivo delle persone e sul benessere organizzativo.

L'azienda ha sottolineato la propria costante attenzione verso i collaboratori, dichiarando: "Da sempre abbiamo a cuore il benessere delle nostre Persone. Anche questo nuovo sviluppo del contratto integrativo, che prosegue il percorso intrapreso negli anni scorsi, conferma in ogni sua parte, sia economica che normativa, l'attenzione del nostro Gruppo per le proprie collaboratrici e i propri collaboratori".