Il rinnovo del contratto dei dirigenti scolastici compie un passo decisivo. Il Consiglio dei ministri ha infatti approvato in via definitiva il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro dell'Area Istruzione e Ricerca relativo al triennio 2022-2024 per la parte riguardante la dirigenza scolastica, completando uno degli ultimi passaggi necessari per la conclusione dell'iter di adozione del nuovo CCNL. Con il via libera del Governo, infatti, i presidi potranno beneficiare degli incrementi economici previsti dal nuovo contratto e della corresponsione degli arretrati maturati nel periodo di riferimento.

L'approvazione arriva dopo mesi di confronto e si inserisce in una più ampia strategia del Ministero dell'Istruzione e del Merito volta a riallineare le scadenze contrattuali dell'intero comparto, evitando ritardi che in passato hanno caratterizzato il rinnovo dei contratti del pubblico impiego. Per i dirigenti scolastici il rinnovo del contratto rappresenta molto più di un semplice aggiornamento retributivo. Negli ultimi anni il ruolo del dirigente è profondamente cambiato, assumendo responsabilità sempre più articolate che coinvolgono aspetti organizzativi, amministrativi, finanziari, gestionali e pedagogici.

Aumenti in busta paga

Tra gli aspetti più attesi figurano naturalmente gli incrementi stipendiali.

Il rinnovo contrattuale prevede infatti l'adeguamento delle retribuzioni dei dirigenti scolastici, con aumenti destinati a compensare almeno in parte gli effetti dell'inflazione che negli ultimi anni ha inciso significativamente sul potere d'acquisto dei dipendenti pubblici.

L'obiettivo dichiarato dal Ministero è proprio quello di rendere immediatamente operative le nuove misure economiche, evitando ulteriori ritardi nella corresponsione degli aumenti.

Per i dirigenti scolastici ciò significa poter vedere riconosciuti gli incrementi previsti dal contratto non appena saranno completati gli ultimi adempimenti amministrativi.

Arrivano anche gli arretrati

Oltre agli aumenti mensili, il rinnovo del contratto comporta anche il pagamento degli arretrati relativi al periodo di validità del CCNL.

Gli importi saranno determinati in base alla posizione economica dei singoli dirigenti e al periodo effettivamente maturato.

Gli arretrati rappresentano uno degli elementi più attesi del rinnovo contrattuale perché consentono di recuperare gli incrementi spettanti fin dall'inizio della validità del contratto.

Una volta concluse tutte le procedure previste, gli importi saranno liquidati attraverso il sistema di gestione delle retribuzioni della Pubblica Amministrazione. ll testo del rinnovo contrattuale 2022-2024 interessa 7.550 dirigenti scolastici, a partire dai presidi, e 360 dirigenti delle università e degli enti di ricerca. Il nuovo contratto riconosce una serie di aumenti al personale dirigente dell'Area.

Per i dirigenti scolastici sono previsti incrementi medi di 500 euro al mese per 13 mensilità.

Un segnale per tutto il comparto scuola

L'approvazione del contratto della dirigenza scolastica assume anche un significato più ampio per l'intero sistema educativo.

Dopo i rinnovi che hanno interessato il personale docente e ATA, anche i dirigenti vedono completarsi il percorso relativo al triennio 2022-2024.

Per il Ministero questo rappresenta un passaggio importante nella politica di valorizzazione delle professionalità che operano nella scuola italiana.

Il rinnovo del CCNL, infatti, non viene considerato esclusivamente uno strumento di adeguamento retributivo, ma anche un elemento di stabilità organizzativa capace di offrire maggiore certezza nella programmazione delle attività scolastiche.