Simona Fanzecco è la nuova segretaria generale della Cgil Sardegna, la prima donna a ricoprire tale incarico. La nomina è avvenuta il 28 luglio 2026 a Cagliari, durante l’Assemblea generale del sindacato, alla presenza del leader nazionale Maurizio Landini e del segretario organizzativo Pino Gesmundo. Fanzecco subentra a Fausto Durante, che ha lasciato il mandato per raggiunta età pensionabile, in carica da ottobre 2022.

Cagliaritana di 48 anni, Simona Fanzecco è iscritta alla Cgil da 19 anni. Attualmente dipendente di un grande supermercato, ha iniziato come delegata nella Filcams (commercio), ricoprendo poi il ruolo di segretaria provinciale a Cagliari e successivamente regionale.

Nel 2011 è entrata nella segreteria confederale della Camera del Lavoro Metropolitana di Cagliari, di cui è stata eletta segretaria generale nel 2022.

Relazione programmatica e nuova segreteria

Nella sua relazione programmatica, Fanzecco ha ricordato Fabrizio Pittalis, giovane studente deceduto pochi giorni prima lavorando in un ecocentro vicino a Oniferi. Ha sottolineato l'urgenza della sicurezza sul lavoro: «Morire a 18 anni non è una fatalità — è la condanna di un intero Paese che è ingiusto. Basta con i rituali delle parole di circostanza, basta con i ritardi: l’attuazione immediata del Protocollo di Buggerru, i controlli serrati e la tolleranza zero sono la priorità».

La nuova segreteria regionale della Cgil Sardegna vedrà Fanzecco affiancata da Nicola Cabras (segretario Fp Cgil Cagliari) e Francesca Nurra (ex segretaria Camera del Lavoro Sassari).

Si aggiungeranno due nuovi componenti: Margherita Tola, dalla segreteria Camera del Lavoro Nuoro Ogliastra e segretaria Fiom locale, e Franco Bardi, segretario Camera del Lavoro Sardegna Sud Occidentale.

Ruolo e struttura della Cgil Sardegna

La Cgil Sardegna è la struttura regionale della Confederazione Generale Italiana del Lavoro, una delle principali organizzazioni sindacali italiane. Opera tramite le Camere del Lavoro territoriali e le categorie di settore, rappresentando lavoratrici e lavoratori nel mondo del lavoro pubblico e privato. La segreteria regionale coordina attività e iniziative regionali per la tutela dei diritti e la contrattazione collettiva.