L'applicazione del nuovo Contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) del comparto Istruzione e Ricerca 2025-2027 entrerà nella fase operativa nel mese di agosto, avviando concretamente gli effetti del rinnovo per circa 1,2 milioni di dipendenti statali. Per il comparto scuola il contratto riguarda oltre un milione di persone tra docenti, personale ATA, educatori e dirigenti scolastici, che attendono da mesi il recepimento delle nuove disposizioni economiche e normative.

Aumenti in busta paga

Il rinnovo contrattuale prevede incrementi retributivi differenziati in base al profilo professionale e all'anzianità di servizio.

Gli aumenti riguarderanno tutto il personale della scuola: docenti dell'infanzia, primaria, secondaria di primo e secondo grado, personale educativo, assistenti amministrativi e tecnici, collaboratori scolastici, DSGA e dirigenti scolastici.

L'entità degli aumenti varierà a seconda della fascia stipendiale di appartenenza e sarà definita dalle nuove tabelle economiche allegate al contratto. Gli incrementi andranno ad aggiungersi alle somme già riconosciute come anticipo contrattuale, consentendo il riallineamento delle retribuzioni ai nuovi valori previsti dal CCNL.

Quando arriveranno gli arretrati

Uno degli aspetti più attesi riguarda il pagamento degli arretrati maturati dalla decorrenza economica del contratto.

Gli importi saranno calcolati al netto delle somme già corrisposte a titolo di indennità di vacanza contrattuale e di eventuali anticipi riconosciuti negli ultimi mesi.

La liquidazione non sarà immediata per tutti i dipendenti. Sarà infatti necessario completare l'aggiornamento delle posizioni stipendiali sui sistemi informatici del Ministero dell'Economia e delle Finanze e di NoiPA.

Le principali novità per la scuola

Oltre alla parte economica, il CCNL introduce una serie di interventi destinati a incidere sull'organizzazione del lavoro nelle istituzioni scolastiche.

Tra i punti di maggiore interesse figurano:

la valorizzazione delle professionalità del personale docente e ATA;

l'aggiornamento di alcuni profili professionali del personale amministrativo, tecnico e ausiliario;

il rafforzamento delle attività di formazione e aggiornamento professionale;

una revisione di alcuni istituti contrattuali relativi a permessi, incarichi e organizzazione del lavoro;

interventi finalizzati a rendere più efficiente la gestione amministrativa delle scuole e a semplificare alcune procedure.

Il contratto rappresenta inoltre uno degli strumenti attraverso cui prosegue il percorso di riforma del personale scolastico avviato negli ultimi anni, con particolare attenzione alle nuove competenze richieste dalla digitalizzazione e dall'innovazione didattica.

Cosa succede adesso

Il mese di agosto sarà quindi decisivo per l'avvio delle procedure applicative. Successivamente NoiPA provvederà all'aggiornamento delle buste paga con i nuovi importi e, una volta concluse tutte le verifiche amministrative, saranno liquidati anche gli arretrati spettanti al personale.

Per oltre un milione di lavoratori della scuola si tratta dell'inizio della fase concreta del rinnovo contrattuale: dopo una lunga trattativa, il CCNL 2025-2027 entra finalmente nella sua fase attuativa, con effetti destinati a incidere sia sulle retribuzioni sia sull'organizzazione del lavoro nelle istituzioni scolastiche.