L'Agenzia regionale per la casa e l'abitare, Arca Puglia, ha comunicato una nuova disposizione per il personale, consentendo abbigliamento più leggero in ufficio contro il caldo. La decisione, firmata dall'amministratore unico Pietro Augusto de Nicolo, autorizza l'uso di pantaloncini e gonne corte. Flessibilità concessa nel rispetto di sobrietà, decoro, correttezza e professionalità, fondamentali nel contesto lavorativo.

Sarà consentito indossare capi estivi adeguati, inclusi pantaloni di lunghezza ridotta, gonne, abiti e indumenti che lascino parzialmente scoperti gli arti inferiori.

La normativa si applica uniformemente a tutto il personale, garantendo pari opportunità, inclusione e parità di genere. L'abbigliamento deve sempre essere improntato a criteri di buon senso, equilibrio e rispetto del luogo di lavoro, evitando soluzioni informali o non compatibili con il decoro richiesto in una pubblica amministrazione.

Arca Puglia: sostenibilità e benessere

Pietro Augusto de Nicolo ha evidenziato che l'iniziativa di Arca Puglia conferma come la sostenibilità passi anche attraverso scelte organizzative intelligenti, migliorando qualità della vita e efficienza delle strutture pubbliche. De Nicolo auspica che questa decisione rappresenti una buona pratica per altre amministrazioni, offrendo soluzioni pragmatiche, inclusive ed economicamente sostenibili per affrontare le sfide climatiche.

L'ente ha specificato che i dipendenti potranno adottare un abbigliamento adeguato alle condizioni climatiche estive, rispettando dignità personale, colleghi e utenza.

Bermuda elegante per l'ufficio

Nel dress code estivo in ufficio, il bermuda elegante è una soluzione versatile per un aspetto curato e professionale anche nei giorni più caldi. I modelli adatti si distinguono per materiali sartoriali fluidi, silhouette definite e una lunghezza che idealmente raggiunge il ginocchio o poco sopra. Le tonalità consigliate sono neutre. Le fantasie (gessato o quadri) sono più appropriate per contesti di business casual o ambienti creativi.

Per un look professionale, gli abbinamenti ideali includono blouse, blazer in lino, camicie, e calzature come mocassini, décolleté o sandali dal design curato. È fondamentale evitare capi eccessivamente informali (t-shirt vistose, felpe, sneakers) che potrebbero compromettere l'immagine professionale.