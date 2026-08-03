Il Ctm di Cagliari ha avviato una significativa procedura di selezione per la formazione di una graduatoria, valida per tre anni, finalizzata a eventuali assunzioni nel ruolo di 'Operatore di esercizio'. L'annuncio, diffuso il 3 agosto 2026, mira a rafforzare il personale addetto alla guida dei mezzi pubblici nel capoluogo sardo.

Gli operatori selezionati svolgeranno un ruolo cruciale nel garantire l'efficienza del servizio di trasporto pubblico. Le mansioni principali includono la guida dei mezzi aziendali per il trasporto di persone, assicurando la regolarità delle corse e la sicurezza dei passeggeri.

Saranno inoltre responsabili dell'accoglienza a bordo, della fornitura di informazioni su itinerari e tariffe, della vendita dei titoli di viaggio e della segnalazione di eventuali anomalie durante il servizio, contribuendo al mantenimento degli standard di qualità.

L'impegno lavorativo si articolerà su turni avvicendati dal lunedì alla domenica, con riposo a scalare. I turni potranno prevedere impegno mattutino, pomeridiano, serale o notturno, richiedendo notevole flessibilità.

Requisiti e Modalità di Candidatura

Per partecipare alla selezione, i candidati devono possedere il diploma di scuola secondaria di primo grado (licenza media), la patente di guida di categoria D e la relativa CQC (Carta di Qualificazione del Conducente per il trasporto di persone), entrambe in corso di validità.

La domanda di partecipazione è esclusivamente telematica e deve essere presentata entro il 7 settembre.

Il Processo di Selezione

Il percorso selettivo prevede diverse fasi. La prima prova consiste in una prova pratica di guida con un autobus di 12 metri, dove i candidati saranno valutati su un percorso stabilito dall'azienda. Coloro che otterranno almeno 24 punti accederanno alla seconda fase, che comprenderà un test di personalità, una dinamica di gruppo e un colloquio individuale, mirati a valutare attitudini relazionali e competenze trasversali.

Il Ruolo dell'Operatore di Esercizio: Contesto Nazionale

Il profilo professionale di operatore di esercizio, delineato dal Ctm, è in linea con quanto stabilito a livello nazionale.

Questo ruolo, come definito da altre aziende di trasporto pubblico, include la guida di autobus, la vendita dei titoli di viaggio e l'assistenza ai passeggeri. Ad esempio, l'azienda APT Gorizia prevede per questa figura l'esecuzione di servizi di trasporto pubblico locale e la responsabilità della sicurezza dei passeggeri e la gestione delle criticità, in linea con le normative di settore.

La selezione del Ctm si inserisce in un contesto nazionale dove le aziende di trasporto pubblico locale cercano personale qualificato, con attenzione a competenze tecniche, relazionali e di gestione del servizio pubblico.