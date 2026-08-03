Il settore turistico siciliano si prepara a un'intensa stagione estiva: tra luglio e settembre 2026, le imprese siciliane di alloggio, ristorazione e turismo prevedono oltre 20mila assunzioni. Questa previsione, pari al 20% degli ingressi totali programmati per il trimestre, segnala forte dinamicità nel mercato del lavoro.

L'Artigianato: Pilastro del Turismo in Sicilia

L'artigianato siciliano è fondamentale per l'economia turistica dell'Isola. Oltre 16 mila imprese artigiane sono legate al settore turistico, impiegando circa 40 mila addetti. Con un'incidenza del 23,1% sul comparto artigiano, la Sicilia è la prima regione italiana per attività artigianale connessa al turismo.

La diversificazione: il comparto agroalimentare guida con 4.755 imprese, seguito da manifatturiere e servizi (3.768), ristoranti e pizzerie (2.724), trasporto persone (1.898) e bar, caffè e pasticcerie (1.380). L'artigianato, riconosciuto come pilastro del turismo siciliano, promuove identità, qualità e accoglienza dell'Isola.

Sfide e Dati Territoriali delle Imprese

Nonostante le prospettive positive, si riscontra una difficoltà nel reperire personale qualificato. È cruciale investire in formazione e competenze per soddisfare la domanda e garantire la sostenibilità dei servizi turistici.

A livello territoriale, Palermo guida con il 25,9% delle imprese artigiane sul totale provinciale. Seguono Agrigento (25,2%) e Messina (23,5%), con tre province che superano la media regionale del 23,1% per incidenza dell'artigianato turistico.

Per numerosità, Palermo è in testa con 3.864 aziende artigiane e 8.906 addetti. Seguono Catania (3.571, 8.571 occupati), Messina (2.520), Agrigento (1.422), Trapani (1.406), Siracusa (1.203), Ragusa (1.040), Caltanissetta (708) ed Enna (622). Questi dati evidenziano il ruolo centrale dell'artigianato nello sviluppo turistico estivo della Sicilia.