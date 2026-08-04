L'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS) ha annunciato un'importante novità che ridefinisce le condizioni di accesso alla Nuova Assicurazione Sociale per l'Impiego (Naspi). A partire dal 4 agosto 2026, anche i lavoratori che sono costretti a rassegnare le proprie dimissioni a causa di violenza subita potranno beneficiare di questa indennità di disoccupazione. Questa estensione rappresenta un passo significativo verso una maggiore tutela per chi si trova in situazioni di estrema vulnerabilità, ampliando in modo cruciale la platea dei beneficiari di un sostegno economico fondamentale.

La decisione dell'INPS riflette la crescente consapevolezza e la volontà di offrire un supporto concreto a quei lavoratori che, a causa di episodi di violenza, si trovano nell'impossibilità oggettiva di proseguire il proprio rapporto di lavoro. In precedenza, la Naspi era riservata principalmente a chi perdeva il lavoro in modo involontario, come nel caso di licenziamento o scadenza di contratto. Con la nuova disposizione, l'Istituto riconosce che anche le dimissioni forzate, dettate da circostanze di forza maggiore direttamente legate a violenze, meritano la medesima protezione. Questo cambiamento sottolinea una maggiore sensibilità verso le dinamiche complesse e spesso drammatiche che possono portare un individuo ad abbandonare il proprio impiego.

Estensione della tutela: chi può accedere alla Naspi

L'ampliamento della platea dei beneficiari della Naspi è una misura inclusiva che interessa sia il settore privato che quello pubblico. La nuova normativa si rivolge a tutte le tipologie di lavoratori che siano in grado di documentare e dimostrare di aver subito violenze tali da rendere oggettivamente impossibile la continuazione dell'attività lavorativa. L'INPS ha specificato che l'applicazione di questa disposizione è riservata ai casi in cui le dimissioni siano motivate da "gravi motivi" direttamente riconducibili a violenze. Questa specifica garantisce che la misura sia applicata in contesti di effettiva e comprovata difficoltà, fornendo una tutela aggiuntiva e mirata a chi ne ha più bisogno in situazioni di particolare gravità e urgenza, assicurando un supporto essenziale in momenti critici.

La Naspi: un sostegno economico fondamentale

La Nuova Assicurazione Sociale per l'Impiego (Naspi) è una prestazione di natura economica erogata dall'INPS, concepita per supportare i lavoratori che si trovano in uno stato di disoccupazione involontaria. Istituita con il decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, la Naspi è un ammortizzatore sociale essenziale per chi ha avuto un rapporto di lavoro subordinato e soddisfa specifici requisiti contributivi e lavorativi. La recente modifica introdotta dall'INPS rappresenta un'evoluzione significativa di queste tutele, estendendo la possibilità di accesso al sostegno economico anche a coloro che, pur dimettendosi, lo fanno per cause di forza maggiore legate a violenza subita.

Questo rafforza ulteriormente il ruolo della Naspi come strumento di protezione sociale, adattandosi a nuove e urgenti esigenze della società e garantendo un paracadute economico a chi è costretto a lasciare il lavoro per ragioni non dipendenti dalla propria volontà.