Un uomo di 38 anni è stato salvato nel primo pomeriggio del 26 agosto dagli uomini della guardia costiera di Otranto a Torre Sant'Andrea (frazione di Melendugno) in provincia di Lecce. Secondo quanto riferiscono i media locali, la vittima è originaria di Mesagne, cittadina che si trova in provincia di Brindisi. All'improvviso, per cause ancora tutte in fase di accertamento, l'uomo è caduto da una scogliera alta sette metri. L'impatto al suolo è stato forte, tanto che il malcapitato ha riportato ferite gravi al bacino e non riusciva più a deambulare. Una persona che si trovava insieme a lui, pare la fidanzata, ha composto il numero di emergenza 1530 e sul posto sono arrivati gli agenti della capitaneria di Porto.

Guardia costiera giunta via mare

I sanitari del 118 hanno raggiunto per primi il 38enne con una moto d'acqua, subito dopo sono arrivati i militari della guardia costiera. Le operazioni di soccorso sono state complicate, in quanto ieri il mare Adriatico era mosso e nella zona vi era una forte risacca. Si è quindi deciso di chiamare un elicottero, ma i tempi di attesa sarebbero stati lunghi, almeno un'ora secondo quanto riferisce Lecce Prima, per cui i soccorritori non hanno perso tempo e hanno cercato di avvicinarsi quanto più possibile all'uomo. La motovedetta della capitaneria, nonostante le avversità meteo marine è riuscita a portare a bordo il 38enne che è stato subito accompagnato presso il porto di Otranto da dove, con un'ambulanza, è stato trasferito in codice giallo presso l'ospedale Vito Fazzi di Lecce.

Le sue condizioni, seppur serie, non fanno temere per la sua vita. Sul luogo del fatto di cronaca sono intervenuti anche i vigili del fuoco del distaccamento di Maglie, che hanno dato man forte ai soccorritori.

Pubblicato anche il video delle operazioni di soccorso

I media locali hanno anche pubblicato il video che mostra le operazioni di soccorso al 38enne caduto dalla scogliera a Torre Sant'Andrea, che è una delle località turistiche più note della provincia di Lecce e dell'intero Salento.

Quanto accaduto in Puglia nella giornata di ieri non è il primo episodio del genere che si verifica in Italia nel corso di questa estate. Il mese scorso, precisamente il 28 luglio, una donna di 57 anni ha perso la vita in circostanze simili a Porto Palmas, in Sardegna. La signora, in quell'occasione, si stava recando in spiaggia quando all'improvviso è rotolata giù da un pendio ripido e pericoloso.

La 57enne ha perso la vita sul colpo e la salma è stata recuperata poco dopo da un elicottero del 118.