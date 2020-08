Un uomo di 38 anni, originario dell'Iraq, ha perso la vita nella giornata di oggi 15 agosto nelle acque antistanti l'ex lido Poste a Brindisi. Secondo quanto riferisce la stampa locale, il malcapitato sarebbe finito in una risacca e quindi avrebbe avuto difficoltà a tornare a riva. Il bagnino di uno stabilimento balneare attiguo alla spiaggia ha notato la scena e quindi si è tuffato in acqua, nel tentativo di salvare la vita al 38enne. Una volta portato l'uomo a riva, l'assistente bagnanti ha cominciato a praticare le manovre di rianimazione previste dal protocollo sanitario in attesa dei soccorsi.

Sul posto sono giunti i sanitari del 118 e i vigli del fuoco

Il 38enne era ancora in vita quando sono giunti i medici del 118 a bordo di un'ambulanza. I sanitari hanno tentato di rianimare l'uomo per circa un'ora. Alle operazioni hanno partecipato anche i vigili del fuoco giunti dal comando provinciale di Brindisi. Per il 38enne alla fine non c'è stato nulla da fare ed è deceduto sotto gli occhi dei soccorritori e delle decine di bagnanti che affollavano il litorale nella giornata di Ferragosto.

Il dramma si è verificato nel primo pomeriggio, intorno alle ore 14:40. Sul posto si sono recati anche gli agenti della squadra nautica della Polizia di Stato con una moto d'acqua, coadiuvati dai pompieri arrivati, sia con mezzi nautici che con alcune squadre di terra per dare man forte ai colleghi.

Secondo quanto riferisce Brindisi Report la persona annegata sulla spiaggia dell'ex lido Poste era in compagnia di un amico. Le condizioni della vittima sono apparse critiche sin dall'inizio. Durante la giornata sul litorale brindisino ha soffiato un forte vento di maestrale che ha reso il mare piuttosto mosso.

Un altro ragazzo colto da malore in un altro lido

Sul caso avvenuto all'ex lido Poste sono ancora in corso i relativi accertamenti e non è escluso che nelle prossime ore, o al massimo nei prossimi giorni, possano conoscersi ulteriori particolari sull'accaduto. Per motivi di privacy le generalità del 38enne non sono state rese note.

Sempre oggi 15 agosto un'altra ambulanza del 118 è intervenuta presso un altro lido del litorale brindisino per prestare soccorso a un ragazzo che è stato colto da malore, anche se non a seguito di annegamento. Le sue condizioni comunque non sarebbero gravi.

Ancora sulla costa di Brindisi - pochi giorni fa - un sub di 67 anni è stato trovato senza vita nel tratto costiero che va da Punta Cavallo a Punta della Contessa. La vittima, residente nella frazione di Tuturano, è stata ritrovata esanime alla profondità di 1,5 metri: in quest'ultimo caso a lanciare l'allarme era stato un cittadino che vide il "pallone" del subacqueo fermo in mare.