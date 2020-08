La polizia di Stato di Otranto, in provincia di Lecce, ha denunciato tre giovani trapper milanesi di età compresa tra i 20 e i 21 anni. I ragazzi dovranno rispondere di danneggiamento di cose aventi valore storico artistico e disturbo della quiete pubblica. Nei giorni immediatamente successivi alla festività di Ferragosto, i tre si sono recati in vacanza nel Salento giungendo dalla Lombardia e sin dal loro arrivo hanno compiuto bravate nel centro storico della "Città dei Martiri". Tutti i comportamenti illeciti sono stati ripresi con gli smartphone e postati sui profili social degli interessati, forse con la speranza di aumentare i propri follower.

Gli agenti hanno fatto finta di seguire i ragazzi sui loro profili, fin quando non hanno ottenuto tutte le prove dei reati da loro commessi.

Alle loro azioni avrebbero partecipato anche alcuni fan

Secondo la polizia alle azioni illegali avrebbero partecipato anche alcuni fan, che adesso sono ricercati dagli inquirenti. La loro posizione è al vaglio dell'autorità giudiziaria. Il quotidiano Repubblica ha pubblicato sulle sue pagine online alcuni frame dei video postati dai ragazzi. In uno di questi si vedono i giovani che salgono su un compattatore della nettezza urbana e gettano i sacchi dell'immondizia per terra dopo aver fatto finta di rubare il mezzo. La segnalazione di quanto accaduto è avvenuta anche sulla pagina Facebook "Sei di Otranto se..." in cui i cittadini hanno pubblicato i video delle bravate commesse dai trapper.

L'attività investigativa è stata denominata "Not traceable": infatti gli inquirenti hanno incontrato delle difficoltà a scoprire le generalità degli indagati, in quanto sui social tutti e tre erano registrati con dei nickname. Per questo è scesa anche in campo la squadra della Scientifica, che ha visionato tutti i filmati pubblicati sul web, della durata pari a un giorno e mezzo.

Nelle scorse ore ai ragazzi è stata notificata la denuncia direttamente presso il proprio domicilio in Lombardia.

Questa estate gli stessi trapper protagonisti di bravate a Milano Marittima

Il giornale locale Lecce Prima informa che in rete esiste un altro video girato dagli stessi trapper nel corso di questa estate, in cui i musicisti vengono ripresi mentre cenano in una pizzeria di Milano Marittima, nota località turistica dell'Emilia Romagna.

Durante le pause tra una portata e l'altra i ragazzi avrebbero cominciato a ballare sui tavoli del locale, sotto gli occhi allibiti del personale di sala e degli altri commensali. La serata, in quell'occasione, si è conclusa con un bagno in una fontana pubblica del luogo. La Polizia Locale è poi intervenuta per fermare la bravata, ma per tutta risposta i giovani hanno inveito contro gli agenti con insulti e gesti poco gradevoli.