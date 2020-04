Una vicenda a dir poco paradossale si è verificata questa mattina 9 aprile a Milano, nel centralissimo corso Buenos Aires, dove un uomo si aggirava completamente senza vestiti per strada. La scena è stata ripresa anche da alcuni passanti, che lo hanno immortalato con i loro smartphone. Il capoluogo lombardo in questo periodo, come tra l'altro tutte le città italiane, è completamente deserto a causa delle misure restrittive imposte dal Governo. L'uomo indossava al collo solo una collanina. L'episodio si è verificato intorno alle ore 13:00 nelle vicinanze di piazzale Lima.

Raggiunto dagli agenti della Polizia Locale e di Stato

Mentre l'individuo continuava lo show urlava testuali parole: "mi hanno rubato tutto". A questo punto i passanti hanno allertato la Polizia Locale, che è giunta immediatamente sul posto in quanto si trovava in zona per i controlli. Tanto l'imbarazzo anche tra gli agenti, che non si aspettavano di assistere ad una scena simile. Il soggetto è stato invitato quindi a mettere qualcosa addosso, per la precisione un telo bianco, ma lui pare abbia rifiutato.

A quel punto, per dare man forte ai colleghi, sono giunti gli agenti della Polizia di Stato, anch'essi chiamati da chi ha assistito alla scena. Invitato nuovamente a ricomporsi l'uomo ha rifiutato per cui è stato ammanettato e portato in portato in ospedale per poter eseguire una visita psichiatrica. I poliziotti per poter avere la meglio su di lui lo hanno immobilizzato a terra. Prima che arrivassero i militari l'uomo si è fermato qualche secondo ad osservare una vetrina di un negozio che vende occhiali come se nulla fosse.

Corso Buenos Aires, durante i giorni normali, è una delle arteria stradali più trafficate di Milano e una delle vie dove nel weekend si snoda la movida.

Tanti gli episodi curiosi in questi giorni

Nelle ultime settimane, sempre a causa delle restrizioni imposte per il contrasto al Covid-19, sono molti gli episodi curiosi che si stanno verificando in tutto il Paese. Quanto successo stamane a Milano fa il paio con l'episodio del 25 marzo scorso a Palermo, dove anche in quell'occasione un uomo se ne andò in giro completamente svestito in una città completamente deserta.

Il video fu girato da un residente della zona incuriosito dall'insolita scena. A lasciare ancora di stucco fu la sua presenza indisturbata nel centro abitato. Sicuramente nelle prossime ore si potranno conoscere ulteriori dettagli sull'episodio accaduto oggi in Lombardia. Per questioni di privacy, e visto il delicato contenuto delle immagini, questa testata preferisce non pubblicare il video girato in corso Buenos Aires. La vicenda è diventata immediatamente virale.