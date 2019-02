Annuncio

Dacia Duster inizia il 2019 con una notizia che farà senza dubbio rumore, perché nel mese di gennaio è risultata la vettura più venduta nel competitivo segmento C in Italia. Stiamo parlando di un segmento di mercato molto importante, che attrae un automobilista su tre ed è da sempre presidiato dalla Volkswagen Golf. Negli ultimi anni il Gruppo Fca ha investito molto nelle vetture medio-inferiori, tanto che nel 2018 ha occupato i primi quattro posti in classifica nelle vendite.

La leadership nel 2018 era spettata alla FIAT 500 X, seguita da Jeep Renegade, Jeep Compass e Fiat Tipo. Nel 2019 la musica è di colpo cambiata, con Dacia Duster ad aver raggiunto quota 3.900 immatricolazioni, dato che ha trascinato il brand del gruppo Renault al nono posto in Italia, sopra a Lancia.

In attesa di nuovi modelli Fca

Il motivo principale sembra essere l'attesa da parte dei clienti, che stanno aspettando novità sull'ibrido da parte di Fca. Dopo che il governo giallo-verde ha introdotto l'ecotassa e l'ecobonus, Fca ha dovuto rivedere gli investimenti sugli stabilimenti italiani. Ha anche accelerato sulla definizione di nuove power unit mild hybrid per i marchi Alfa Romeo, Fiat, Jeep e Lancia, con alcune versioni che potrebbero essere mostrate già a marzo, in occasione del Salone di Ginevra. Intanto, la classifica del segmento C appare stravolta, con i crossover sempre molto richiesti in generale.

Peugeot 3008 spinge le vendite di Psa - Opel

Al decimo posto si è piazzata la Fiat Tipo con 1.687 esemplari. Nono posto per la Mercedes Classe A con 1.764 unità, mentre all'ottavo posto figura la Volkswagen Golf con 2.27 unità.

La berlina di Wolfsburg è a fine carriera, proprio al salone di Ginevra sarà mostrata l'ottava generazione di quella che è da anni l'auto più venduta in Europa. Al settimo posto figura la Peugeot 3008, modello che ha convinto 2.502 clienti e contribuito a fare di Peugeot il terzo brand come vendite in Italia. Sesta è Nissan Qashqai con 2.557 vetture, mentre quinta è Ford Ecosport con 2.632 unità.

Dacia Duster, il primato è netto

L'andamento di Jeep, dopo i successi registrati in Nord America, è molto positivo anche in Italia, con la Renegade e la Compass che risultano quarta e terza nelle vendite del segmento C. La Jeep Renegade è stata scelta da 2.963 clienti, la Compass da qualcuno in più, 2.979. Secondo posto per la Fiat 500 X, leader indiscussa del segmento nel corso del 2018. Il 2019 è stato inaugurato con 3.410 unità vendute, un risultato deludente visto che a gennaio 2018 le consegne del modello avevano superato abbondantemente le 5.000 unità. Chi festeggia è Dacia Duster, che con 3.923 consegne strappa il primo posto e tiene il bilancio delle vendite del gruppo Renault - Dacia in territorio positivo.