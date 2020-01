È stata l'automobile più sognata dai giovani degli anni '80-'90, i quali desideravano poter fare almeno un giro sulla mitica DeLorean DMC-12. La sua fama è legata alla popolare trilogia di Ritorno al Futuro, infatti la vettura americana - modificata nella pellicola dallo scienziato Emmett Brown come macchina del tempo - è stata la grande protagonista dei viaggi temporali di "Doc" e del suo amico Marty McFly. Adesso, a più di trent'anni di distanza dal suo debutto cinematografico, la sportiva statunitense si prepara a tornare sul mercato con un nuovo modello che coniuga tradizione e innovazione.

La rinata società DeLorean Motor Company che ha sede a Humble, in Texas, ha annunciato che appena entrerà in vigore negli Stati Uniti la legge sulle automobili storiche, si partirà con la produzione dell'agognata macchina. Nello specifico, la normativa di prossima approvazione consente di realizzare delle serie limitate di modelli del passato che contengano delle componenti di ricambio originali.

Ricordiamo che il destino dell'automobile simbolo di Ritorno al Futuro è stato alquanto beffardo. Infatti nel 1985, poco prima dell'approdo al cinema del primo capitolo dei film firmati da Robert Zemeckis, l'azienda dichiarò il fallimento.

Si trattò di una vicenda alquanto singolare, perché all'epoca vennero prodotte poche macchine ma numerosi pezzi di ricambio, giacché in fase di produzione furono riscontrati diversi problemi e ci furono molte interruzioni in catena di montaggio. Inoltre, un grande errore della società americana fu quello di immettere sul mercato le sue sportive senza alcuna garanzia.

Ora però l'amata DeLorean dall'apertura ad "ali di gabbiano" è pronta a tornare a rombare sul mercato per la gioia dei tanti appassionati di Ritorno al Futuro che, se ovviamente non potranno viaggiare nel tempo, avranno comunque l'opportunità di provare l'ebbrezza di guidare la versione rivisitata del modello portato alla ribalta dai film degli anni '80-'90.

La nuova DeLorean dovrebbe avere impianto Bluetooth e fari a Led

Il nome è già stato deciso: DeLorean DMC-12S. I lavori partiranno proprio dall'imponente magazzino nel quale sono ancora oggi stipati i numerosi pezzi di ricambio originali. Tuttavia, sarà necessario attendere che il governo americano vari a tutti gli effetti la legge relativa all'omologazione delle vetture classiche. Stando a quanto comunicato dall'Associazione dei produttori di apparecchiature speciali (SEMA) non dovrebbero esserci intoppi in tal senso, anzi, nel giro di pochi mesi il testo dovrebbe essere ufficialmente approvato.

D'altronde, per semplificare le operazioni, è intervenuta anche la National Highway Traffic Safety Administration (l'agenzia governativa operante presso il Dipartimento dei Trasporti USA) che ha pubblicato un libro formato da circa 120 pagine di bozze che potranno essere utili all'Agenzia per la tutela dell'ambiente in vista del via libera alla normativa.

A questo punto, però, è d'uopo chiedersi quali potrebbero essere le caratteristiche della nuova DeLorean. Al momento i vertici della casa automobilista degli States non hanno rilasciato notizie ufficiali, anche perché prima ci sarà da capire con quali crismi entrerà in vigore la suddetta legge.

Ad ogni modo, si può già dire che il motore non potrà essere il tradizionale PRV V6 3500 degli anni '80 derivante dal trittico Peugeot-Volvo-Renault, ma dovrà trattarsi di un propulsore molto più vicino ai requisiti richiesti dai regolamenti attuali.

Invece, pare che la vettura sarà dotata di moderni fari a Led, controllo automatico della velocità, nonché di un tecnologico impianto Bluetooth. Il progetto dovrebbe prevedere anche degli avveniristici sedili climatizzati, nonché il controllo della trazione e l'impianto frenante con ABS. E nel frattempo c'è già un bel po' di curiosità tra gli appassionati sul prezzo di mercato dell'automobile.

La mitica DeLorean dovrebbe essere venduta ad una cifra che si aggirerebbe intorno ai 100mila dollari: se pensiamo che il modello originale approdò sul mercato al costo di 81.200 dollari, tenendo conto dei parametri relativi al moltiplicatore di valore, non è poi una somma così alta. Ricordiamo che l'auto originale tra i collezionisti viene stimata intorno ai 40mila dollari, ma in questo caso c'è tutto il fascino legato alle avventure a spasso nel tempo di Ritorno al Futuro.