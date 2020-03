La FIAT 500 Elettrica si svela nella sua veste definitiva, con foto degli esterni e degli interni. Per visionare le foto si può visionare il post di facebook pubblicato alla fine di questo paragrafo. Le foto sono infatti comparse lunedì 2 marzo sulla pagina Facebook FCA Fiat & Chrysler group, che vanta oltre 35.000 follower.

FCA ha deciso di svelare il nuovo modello anche se il Salone di Ginevra è stato posticipato, in modo da non fare attendere ulteriormente i fan della vettura. Così viene mantenuto il timing di presentazione alla stampa, in vista della commercializzazione, prevista per luglio 2020.

La valutazione del design non può che partire dal frontale.

Lo sguardo della Fiat 500 Elettrica è più sportivo

Commentando il design della nuova 500, non si può che partire dal musetto anteriore. Al centro dello 'sguardo' capeggia il nome '500', a sottolineare come questo modello sia ormai un vero e proprio brand a sé. Il frontale appare comunque più muscoloso rispetto a quello della 500 odierna, con la griglia inferiore paradossalmente più ampia. Trattandosi di una elettrica, infatti, non vi è nessuna necessità di raffreddare il motore con un radiatore.

Occhio poi alla comparsa di gruppi ottici più grandi; questi sono schiacciati, cuneiformi, separati dal cofano nell'estremità superiore e naturalmente a led, secondo tutte le ultime istanze tecnologiche.

Sembra più solida della precedente 500

Commentando le foto della fiancata laterale e della vista posteriore, la nuova auto sembra più vigorosa e incollata alla strada rispetto alla versione attuale, presentata nel 2008.

Saranno i nuovi cerchi in lega, molto belli; saranno i passaruota, ora più gonfi e muscolosi; sarà che la versione cabrio in foto ha dei montanti massicci che scolpiscono la fiancata: sta di fatto che tra la 500 a benzina e la 500 Elettrica è quest'ultima a sembrare più sportiva e prestante. A breve si sapranno i dati diffusi dalla Fiat per quanto riguarda le prestazioni della vettura: per il momento la casa torinese non li ha comunicati.

Interni totalmente inediti per la Fiat 500 Elettrica

Anche il design della plancia della nuova Fiat 500 Elettrica è visibile in una foto. La parola d'ordine sembra essere pulizia delle linee, e questo concerne sia il tunnel centrale che divide i sedili, assai piatto per l'assenza dell'albero di trasmissione e del freno a mano, sia il cruscotto. Come in altre vetture di ultima generazione, la plancia è dominata da uno schermo che raccoglie le funzioni di guida, navigazione e infotainment. C'è da dire però che qui l'effetto è meno banale rispetto a quanto offerto dalla concorrenza: lo stile è azzeccato e i materiali sembrano assai pregevoli.

Non resta che aspettare le caratteristiche tecniche di questo nuovo modello e le altre novità che FCA ha in serbo.