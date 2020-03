I dati di vendita di febbraio non sono positivi per il mercato italiano, in calo del -8% circa. Poteva andare peggio, ma sorride FIAT 500 Hybrid che grazie alla versione Launch Edition ha conosciuto un exploit delle vendite. Tra le ibride la nuova 500 è stata più venduta dei modelli Toyota, che con l'alimentazione ibrida in passato si sono costruite una solida reputazione. Prima di vedere la top ten delle auto ibride più vendute in Italia, alcune considerazione sul mercato italiano in generale, che tutto sommato ha tenuto nel mese dell'emergenza Coronavirus.

Questo -8,80% nelle vendite poteva essere superiore, se si considerano le città deserte viste soprattutto in Lombardia e Veneto. Tra i grandi costruttori, FCA ha subito un calo del -6,93% soprattutto per l'andamento negativo di Alfa Romeo e Jeep. Secondo è il Gruppo Psa, in calo del -12%, con un forte rallentamento per il marchio Opel. Terzo è il Gruppo Volkswagen, sostanzialmente stabile. Il Gruppo Renault al quarto posto è sceso del -11, Ford quinta del -10%. Più giù in classifica si scorge la grande sofferenza del Gruppo Daimler, calato del -31%.

La causa è legata sostanzialmente a Smart, che dopo aver introdotto solo la trazione elettrica sulle sue vetture, al momento subisce un calo di consegne pari al -77%.

Fiat 500 insegue la Ford Puma tra le ibride

Guardando ora al mercato delle auto ibride, va detto che esso oggi vale l'11% del totale venduto in Italia. L'anno scorso la quota delle ibride superava di poco il 5%, dunque la crescita prosegue.

Al decimo posto si è piazzata la Audi A4 con 568 vetture. Nona posizione per la Range Rover Evoque con 647 immatricolazioni. Ottava posizione per la Suzuki Ignis con 710 consegne. La Ignis è una rivale diretta della Fiat 500 Hybrid. La settima piazza spetta alla Toyota Rav4 con 727 consegne, mentre al sesto posto si trova la Toyota Corolla con 924 consegne.

La top five delle ibride più vendute, la Fiat 500 si difende bene

La quinta posizione spetta a un'altra rivale della Fiat 500, ovvero la Suzuki Swift, con 932 immatricolazioni. Quarta posizione per un modello che l'anno scorso era leader tra le ibride, la Toyota Yaris con 1.531 immatricolazioni. Terza è la Toyota CH-R, uno dei modelli più grandi e costosi di Toyota, con 1.661 unità. La Fiat 500 Hybrid festeggia la seconda posizione forte di 1.728 consegne. Al primo posto trionfa la Ford Puma, che aveva ben cominciato anche a gennaio e ora risulta prima con 1.914 consegne.

Tante novità attese intorno alla Fiat 500

La Fiat 500 Hybrid soddisfa così le attese. Vedremo quale sarà l'impatto della nuova 500 Elettrica nelle vendite, che potete visionare nelle foto diffuse in rete. La 500 Elettrica farà sentire il suo peso sulle immatricolazioni da luglio. Fiat vuole produrne circa 80.000 all'anno. Nel frattempo, si assisterà all'ibridazione di buona parte della gamma FCA. In particolare, la Fiat Panda è già stata presentata in versione Hybrid, poi si attendono novità per la Fiat Tipo e la Lancia Ypsilon. Naturalmente la concorrenza straniera non starà a guardare: in arrivo ci sono numerose elettriche, ibride plug in e mild hybrid.