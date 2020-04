Perdere un mondiale per un presunto gioco di squadra tra compagni di nazionale nel 2015 non ti fa dormire la notte, ma perderlo per soli 2 millesimi al penultimo appuntamento di un mondiale ti lascia un amaro in bocca difficile da addolcire. E' quello che è successo a Valentino Rossi, il 9 volte campione del mondo della Motogp, che nell'anno 2006 si è visto sfumare il titolo mondiale per soli 2 millesimi. Tutto è accaduto nella penultima gara del mondiale all'Estoril in Portogallo, dove Toni Elias lo ha battuto sul traguardo vincendo il suo primo e unico gran premio della sua carriera.

Il pilota spagnolo, dopo ben 16 anni, lo ha raccontato durante un'intervista a Dazn Spagna, sottolineando come Valentino non gli ha mai perdonato quel trionfo che gli costò un mondiale.

Toni Elias e la beffa a Valentino Rossi per soli 2 millesimi sul tracciato dell'Estoril

Toni Elias, il pilota spagnolo, ha trascorso ben 16 anni nel Motomondiale riuscendo a portare a casa un mondiale in Moto2 nel 2010. Ma, a detta sua, la soddisfazione più grande è stata la sua prima ed unica vittoria nella categoria Motogp.

Correva l'anno 2006 e nel penultimo gran premio della stagione una sua bellissima vittoria si trasformò, dopo due settimane, in un vero e proprio rimpianto per un altro pilota, Valentino Rossi. Toni Elias, in sella alla moto non ufficiale Honda del team clienti Fortuna, tagliò il traguardo davanti a tutti e vinse la gara. Alle sue spalle, o meglio al suo fianco staccato di soli 2 millesimi, Valentino Rossi, in lotta per il titolo mondiale contro Nicky Hayden.

Il Dottore poteva comunque festeggiare il sorpasso sul suo avversario e vedere sempre più vicino l'ennesimo mondiale, ma il disastroso epilogo di Valencia gli avrebbe fatto mordere la mani per anni. Nell'ultimo gran premio della stagione, infatti, Valentino cadde nelle prime fasi della gara, e finì il gran premio 13esimo. Il suo pessimo risultato regalò a Nicky Hyden il titolo mondiale. Valentino, invece, chiuse il campionato al secondo posto a soli 5 punti da Hayden, proprio quelli persi per colpa di quei 2 millesimi all'Estoril, perché in caso di parità, Valentino avrebbe vinto per il maggior numero di vittorie conquistate.

Toni Elias:'Amici? Impossibile non me lo perdonerà mai'

Toni Elias, durante un'intervista a Dazn Spagna, ha ripercorso quel particolare momento della sua vita. Ha spiegato che quella vittoria all'Estoril aveva un sapore davvero speciale perché l'aveva ottenuta contro Valentino Rossi. Una sola volta, infatti, gli era accaduto di batterlo. Adesso che sono trascorsi ben 16 anni, il Dottore non gliel'ha ancora perdonata. Gli è rimasta una ferita nel cuore difficile se non impossibile da rimarginare. 'Ora sarebbe il caso di essere amici, ma non è possibile, lui è talmente competitivo che me l'ha giurata, non mi perdonerà mai'.

Infine, a conclusione dell'intervista, ha lanciato una frecciatina dichiarando che Valentino è il miglior pilota di tutti i tempi anche se Marquez lo supererà.