Il colpo di mercato che non ti aspetti: la Yamaha ha ufficializzato l'ingaggio del giovane pilota francese Fabio Quartararo, attualmente pilota del team Petronas, per il biennio 2021-2022, mettendo fuori dai giochi il nove volte campione del mondo Valentino Rossi. Decisione consensuale quella presa tra Valentino e la casa giapponese di Iwata che lascerà la possibilità al pilota italiano di correre nella stagione 2021 con una Yamaha Full Spec, ovvero con l'attuale team di Quartararo o con una propria struttura.

Il rinnovo di Maverick Vinales per il biennio 2021-2022

Fabio Quartararo, nella sua nuova avventura con una Yamaha ufficiale, ha già il suo compagno di team: Maverick Vinales. Lo spagnolo ha rinnovato il contratto per altre due stagioni arrivando così a correre per ben quattro anni nel team giapponese. La firma è arrivata molto presto, sensazione questa che Maverick Vinales è pronto a battersela con Marc Marquez fino alla fine e sempre sulla stessa Moto. Maverick con la Yamaha ha totalizzato fino a questo momento sei vittorie, due terzi posti nel mondiale (2017 e 2019) e un quarto posto nel 2018.

Nella nota ufficiale della Yamaha ci ha tenuto a ringraziare il team, ribadendo di essere pronto a diventare campione del mondo. La partenza è ormai vicina, il prossimo 8 marzo scatterà la nuova stagione sotto i riflettori del Qatar e Maverick dovrà già essere pronto se vuole veramente battere il fenomeno Marc Marquez.

Quartararo firma con la Yamaha per il biennio 2021-2022

Il promettente pilota francese del team Petronas ha firmato il suo contratto con la Yamaha per il biennio 2021-2022.

La comunicazione dell'ingaggio è arrivata il giorno dopo quella di Maverick Vinales, ma il giovane di origini siciliane aveva già raggiunto un accordo con la casa di Iwata agli inizi di gennaio, segno questo che lui è pronto a correre solo con la Yamaha e con una moto ufficiale. La notizia è trapelata molto presto: la Yamaha ha cercato in tutti i modi di scacciare la concorrenza della Ducati e assicurarsi il giovane talento.

Il futuro di Valentino Rossi

La Yamaha ha messo tutte le carte in tavola: rinnovo a Vinales e ingaggio di Quartararo. Ma Valentino? Il pluricampione del mondo è stato lasciato fuori dai progetti della Yamaha, la moto che lo ha consacrato come una vera e propria leggenda del motociclismo e con la quale ha vinto quattro titoli mondiali. Il team ha chiesto al pesarese di prendere una decisione sul suo futuro ad inizio anno, ma Valentino non ha avuto fretta chiedendo più tempo per pensarci, attendendo anche i risultati delle prime gare stagionali. I progetti della Yamaha, però, sono stati altri: pianificare subito il futuro e non lasciarsi sfuggire i migliori talenti.

Per Valentino l'unica possibilità è continuare a gareggiare con la Yamaha Petronas dalla stagione 2021. A metà del 2020 verrà presa la decisione finale con la casa giapponese. Forse sarà questo il preludio al definitivo addio alle corse di Valentino.