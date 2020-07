"Un usato che sembra uscito dalla fabbrica", questo lo slogan principe del programma "Usato Ford Approved": l'iniziativa promozionale Ford, che garantisce l'acquisto di un usato sanificato e garantito secondo tutti gli standard di sicurezza previsti dalla legge, che abbia meno di 5 anni di vita e che abbia superato il rigido iter di 75 controlli eseguiti da tecnici specializzati Ford.

Le caratteristiche dell'Usato Ford Approved

Tante sono le ragioni per cui è molto vantaggioso scegliere un usato garantito dalla qualità e dall'esperienza Ford. Innanzitutto, tutte le vetture oggetto della promozione, sono certificate e sanificate secondo i più rigorosi standard di sicurezza attualmente in vigore, per rispondere alle esigenze dei clienti senza perdere di vista la serenità di un prodotto sicuro.

Garanzia e qualità: le armi vincenti di Usato Ford Approved

Le vetture, inoltre, hanno tutte meno di 5 anni di vita e non più di 120.000 km: sono, dunque, in grado di garantire buone prestazioni e comfort alla guida. Molto importanti sono i 36 mesi di garanzia, che permettono al cliente di poter usufruire di servizi specifici e personalizzati come ad esempio, 1 anno di Assistenza stradale 24h/24.

Proprio il servizio di Assistenza stradale, nello specifico, è attivo 24 ore su 24, su tutto il territorio europeo ed include non soltanto il soccorso stradale, ma anche la fornitura del veicolo di cortesia e tutti i servizi accessori.

La competenza tecnica e l'esperienza pluriennale alla base dell'Usato Ford Approved

Ulteriore punto forte della promozione sono i controlli effettuati nelle vetture: ben 75 test eseguiti da tecnici altamente specializzati, nonché di grande competenza in ambito tecnologico e tecnico delle singole vetture.

Infine, la casa automobilistica dall'ovale blu, garantisce finanziamenti Ford Credit personalizzati per ogni esigenza di acquisto che potranno essere valutati contattando i consulenti aziendali. Si potrà, così, trovare la vettura più adatta alle proprie esigenze ed acquistarla in maniera comoda e vantaggiosa con piani finanziari personalizzati come, ad esempio, il piano "Idea Ford Usato".

In breve, l'auto sarà sicura, garantita e adatta ad ogni tua esigenza proprio come fosse completamente nuova ed appena uscita dalla fabbrica produttrice. Tra le vetture inserite nel programma, anche i veicoli commerciali, accuratamente controllati, con chilometraggio garantito e tutti in pronta consegna. Una variegata e ampia scelta di modelli e colori tutti da scegliere.

Per avere maggiori informazioni, è possibile chiamare il numero 800 22 44 33, dal lunedì al venerdì, dalle 9:00 alle 19:00. Per tutti i dettagli dell'offerta, è possibile consultare il sito istituzionale Ford.it