Questo fine settimana, gli occhi degli appassionati di Formula 1 saranno puntati su Zandvoort, dove si svolgerà il Gran Premio d'Olanda.

Dopo una lunga pausa estiva, il campionato è pronto a ripartire con la Red Bull sempre al comando del campionato, e con Max Verstappen favorito per la vittoria del Gran Premio di casa. A Zandvoort si prevede una folla di oltre centomila tifosi orange, pronti ad applaudire il loro beniamino, che sembra lanciato nella sua corsa verso un altro titolo mondiale. Al momento, non sembra esserci alcun avversario che possa mettere in discussione la sua supremazia.

Nemmeno il suo compagno di squadra, Sergio Perez, è stato in grado di tenere il passo con i ritmi imposti da Verstappen, rendendo così estremamente difficile per qualsiasi altro pilota emergere nella lotta per il titolo.

Ancora in difficoltà invece la Ferrari, presa da problemi tecnici e di strategia.

Max Verstappen: "Correre in casa è speciale"

Il pilota olandese della Red Bull Max Verstappen ha sfruttato la pausa estiva per rilassarsi e passare del tempo con la famiglia. Tuttavia, ora è pronto a tornare in pista e a difendere il suo titolo.

La gara in Olanda è un appuntamento che attende con ansia: "gli ultimi mesi sono stati intensi, ma ho cercato di ricaricare le energie" ha detto ieri in conferenza stampa.

"Correre qui in Olanda è sempre speciale per me. È un'occasione unica, e vogliamo fare del nostro meglio per continuare il nostro percorso positivo nella prima parte della stagione."

Ferrari alla ricerca di miglioramenti

Nel frattempo, la Ferrari sta affrontando una stagione altalenante mentre cerca di capire come migliorare la propria monoposto.

La squadra di Maranello ha ottenuto buoni risultati in qualifica, ma ha faticato nel passo gara.

Carlos Sainz, uno dei piloti della Ferrari, sempre nella classica conferenza stampa prima dei Gran Premi ha dichiarato: "quest'anno abbiamo avuto alti e bassi, e stiamo lavorando per migliorare la nostra costanza in gara. Sappiamo che la Red Bull è un avversario molto forte, ma non molliamo."

Charles Leclerc, il compagno di squadra di Sainz, ha sottolineato la difficoltà di competere con la Red Bull, in particolare in gara.

"la Red Bull è molto avanti, e sarà una sfida dura avvicinarsi a loro. Stiamo cercando di ridurre il gap, ma sappiamo che sarà complicato. Però la squadra sta lavorando duramente, e ci sono sviluppi previsti nelle prossime gare che potrebbero portare a miglioramenti significativi."

Dove e quando vedere il Gran Premio

Durante l'intero fine settimana, il Gran Premio sarà trasmesso in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW. Oggi, venerdì 25 agosto, ci saranno le prove libere dalle 12:30 alle 13:30 e poi dalle 16 alle 17.

Domani, sabato 26 agosto, ci saranno di nuovo le prove libere dalle 11:30 alle 12:30 e le qualifiche dalle 15 alle 16. Infine, la domenica 27 agosto, la gara alle 15.