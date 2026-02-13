George Russell si è imposto nella sessione mattutina della terza giornata di test pre-stagionali sul circuito di Sakhir, segnando il miglior tempo a metà giornata. Lewis Hamilton si è piazzato davanti a Max Verstappen, confermando una Mercedes più competitiva rispetto alla Red Bull in questa fase.

La sessione mattutina: Russell al comando

Durante la mattinata odierna, George Russell ha ottenuto il giro più veloce tra tutti i piloti in pista, confermando la competitività della Mercedes in questa fase dei test. Alle ore 08:45, Russell ha siglato il miglior tempo dei test in 1’34"075, circa due decimi più veloce del riferimento registrato ieri da Charles Leclerc.

Hamilton precede Verstappen

Lewis Hamilton ha preceduto Max Verstappen nella classifica dei tempi, suggerendo una scuderia di Brackley in crescita rispetto alla Red Bull, almeno nella prima parte della giornata. Verstappen si è attestato al secondo posto con 1’35"341, mentre Hamilton è rientrato ai box dopo un run di cinque giri, impegnato in una simulazione di passo gara con la vettura piuttosto scarica di carburante.

Altri protagonisti in pista

La sessione mattutina ha visto anche la presenza in pista di altri piloti, ma i riferimenti cronometrici più significativi restano quelli dei tre top team. La giornata di test prosegue con l'obiettivo di raccogliere dati preziosi in vista dell'inizio del campionato.