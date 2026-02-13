George Russell ha concluso in testa l’ultima giornata dei test di Formula 1 a Sakhir, siglando il miglior tempo in 1’34”075. Alle sue spalle si sono piazzati Max Verstappen e Oliver Bearman, mentre Lewis Hamilton ha terminato in sesta posizione.

La cronaca dell’ultima giornata di test a Sakhir

Nel corso della terza e conclusiva giornata dei test precampionato sul circuito di Sakhir, George Russell ha ottenuto il miglior crono in 1’34”075. Il pilota della Mercedes ha preceduto Max Verstappen di oltre un secondo e Oliver Bearman di quasi tre secondi.

Lewis Hamilton ha chiuso in sesta posizione, a circa 3,9 secondi dal leader.

Dinamica della sessione e prestazioni dei piloti

La sessione si è svolta regolarmente, con i piloti impegnati in run di simulazione gara e time attack. Russell ha dominato la mattinata, mentre Hamilton ha proseguito il suo lavoro di assetto e simulazione, mantenendo comunque un passo competitivo. Verstappen ha mostrato un buon ritmo, ma non è riuscito a impensierire il tempo del pilota Mercedes.

Analisi tecnica e competitività dei team

La giornata di test ha confermato la buona competitività di Mercedes, con Russell in particolare evidenza. Hamilton ha concentrato la sua attività sull’assetto della vettura, mentre Verstappen ha dimostrato costanza senza necessariamente spingere al limite.

La classifica finale suggerisce un equilibrio tra i top team, con margini ancora da esplorare nei prossimi test.

Classifica finale e prospettive

George Russell ha siglato il miglior tempo mattutino in 1’34”075, con Max Verstappen secondo in 1’35”341. La classifica completa vede Oliver Bearman terzo, seguito da Sainz quarto e Lawson quinto, con Lewis Hamilton in sesta posizione. La giornata ha confermato la lotta serrata tra i team, in attesa di ulteriori riscontri nei test successivi.