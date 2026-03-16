Valentino Rossi ha indicato Marco Bezzecchi come il pilota attualmente più in forma, evidenziando la sua dedizione e il rapporto speciale con la moto. Queste dichiarazioni sono emerse durante il video “Hall of Fame Dinner”, pubblicato dalla MotoGP, nel quale diverse leggende della classe regina si sono espresse sul presente e il futuro delle competizioni motociclistiche.

Il confronto tra leggende e il giudizio di Rossi

Nel contesto del video, Valentino Rossi era seduto al tavolo con figure di spicco come Jorge Lorenzo, Giacomo Agostini, Casey Stoner, Freddie Spencer, Kevin Schwantz e Dani Pedrosa.

Rispondendo a una domanda di Lorenzo riguardo allo stato di forma dei piloti provenienti dalla VR46 Academy, Rossi ha affermato con chiarezza: “In questo momento, Marco Bezzecchi è chiaramente il più in forma. Anche quando viene ad allenarsi al Ranch, è il migliore di tutti!”.

Rossi ha poi approfondito il motivo del successo del ventisettenne riminese, attribuendolo a un impegno superiore alla media: “Nessun segreto, semplicemente si allena e lavora più degli altri. Ha trovato un feeling eccezionale con l’Aprilia ed è estremamente puntuale nel dare i giusti feedback agli ingegneri, legge la moto meglio di tutti, ha uno stile di guida particolarmente aggressivo, però ha capito come adattarlo alla RS‑GP.

A mio modo di vedere, sta lavorando benissimo. Lo vedo estremamente concentrato, ha fame di vittorie e vuole soddisfare questo appetito!”.

Il ruolo di Bezzecchi nel progetto Aprilia

La valutazione di Rossi trova riscontro nelle dichiarazioni di Massimo Rivola, amministratore delegato di Aprilia Racing, che ha definito Bezzecchi un vero e proprio “uomo squadra”, capace di dimostrare una determinazione eccezionale. Rivola ha sottolineato come il percorso di Marco in questa stagione sia stato “onestamente qualcosa di, non posso dire di unico, però sicuramente di eccezionale”, descrivendolo come “un leader, un uomo squadra, un grandissimo lavoratore”.

Ulteriori conferme emergono dai test invernali del 2026, durante i quali Bezzecchi ha espresso apprezzamento per i progressi tecnici della RS‑GP26, definendola “un passo avanti rispetto alla precedente” e lodando la “gran quantità di soluzioni” introdotte dal team.