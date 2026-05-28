Una giornata inattesa e drammatica ha segnato il percorso di Jannik Sinner al Roland Garros. Il numero uno del tennis mondiale è stato eliminato al secondo turno del prestigioso torneo parigino, a seguito di un improvviso malore in campo durante il match contro l’argentino Juan Manuel Cerundolo. L'incontro, disputato nella cornice di Parigi, si è trasformato in un vero e proprio dramma sportivo, interrompendo bruscamente la sua impressionante striscia di trenta vittorie consecutive. Sinner, che era in netto vantaggio per due set a zero e 5-1 nel terzo, ha dovuto arrendersi non solo all'avversario, ma anche a un improvviso e debilitante crollo fisico che ha compromesso la sua performance.

Il crollo fisico e la rimonta inattesa di Cerundolo

L'inizio della partita aveva visto un Jannik Sinner assolutamente dominante. L'azzurro si era aggiudicato i primi due set con i parziali di 6-3 e 6-2, dimostrando la sua consueta superiorità e un controllo totale del gioco. Tuttavia, quando il punteggio nel terzo set era sul 5-1 a suo favore, si è manifestato un evidente e preoccupante calo fisico. Sinner ha iniziato ad accusare forti crampi e un senso di spossatezza, rendendo necessario l'intervento dello staff medico. Dopo aver richiesto e ottenuto un medical timeout, ha lasciato il campo per ricevere assistenza. Al suo rientro, la situazione non è migliorata: il numero uno del mondo non è riuscito a ritrovare il controllo del match, cedendo il terzo set per 5-7.

La rimonta di Cerundolo si è poi concretizzata con la vittoria schiacciante dei due set successivi, entrambi con il punteggio di 1-6, sancendo così la clamorosa eliminazione di Sinner dal torneo.

Le dichiarazioni di Sinner sul malore in campo

Nel post-partita, Jannik Sinner ha fornito la sua versione dei fatti riguardo al suo stato di salute. “Non mi sentivo molto bene in campo”, ha ammesso l'atleta, descrivendo con chiarezza la sua condizione: “ho iniziato a sentirmi molto stordito, con pochissima energia. Non ricordo l’ultima volta che mi sono sentito così debole”. L'azzurro ha rivelato di essersi svegliato già in condizioni precarie, ma ha escluso categoricamente che il caldo fosse la causa principale del suo malessere.

“Era caldo, ma non troppo”, ha precisato, “Non è stato un problema del clima, oggi il problema ero solo io”. Le sue dichiarazioni hanno evidenziato la natura interna e inaspettata del problema fisico che lo ha colpito, slegandolo da fattori ambientali esterni.

Il contesto della sconfitta e le sue implicazioni future

Nonostante le parole di Sinner sul clima, è opportuno considerare che le temperature in campo a Parigi hanno raggiunto i 29-32 °C. Tali condizioni ambientali, sebbene non indicate da Sinner come causa primaria, potrebbero aver aggravato un malessere già presente fin dall'inizio della giornata. Nonostante le evidenti difficoltà fisiche, l'azzurro ha scelto di proseguire la partita, dimostrando grande rispetto per il torneo, per il numeroso pubblico presente e per il suo avversario.

Questa sconfitta rappresenta una delle più inattese e clamorose eliminazioni di un numero uno del mondo nella storia recente del Roland Garros. L'evento interrompe non solo la sua notevole striscia di vittorie consecutive, ma anche la sua ambiziosa corsa verso il Career Grand Slam, un obiettivo che sembrava ancora più alla sua portata data l'assenza del campione in carica Carlos Alcaraz. L'uscita di scena di Sinner lascia un segno profondo nel torneo e nel panorama del tennis mondiale, aprendo nuove prospettive per gli altri contendenti al titolo.