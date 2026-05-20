Stellantis e Dongfeng Group hanno firmato un memorandum d’intesa non vincolante con l’obiettivo di rafforzare una partnership che dura da trentaquattro anni. L’intesa prevede una joint venture europea per vendita, distribuzione, produzione, acquisti e ingegneria dei veicoli a nuova energia (NEV) di Dongfeng, con focus su mercati europei selezionati. La joint venture sarà detenuta al 51% da Stellantis e al 49% da Dongfeng.

La nuova collaborazione prevede anche la produzione di almeno un veicolo elettrico della marca Voyah, appartenente a Dongfeng, nello stabilimento Stellantis di Rennes, in Francia.

Questa iniziativa permetterà di utilizzare la capacità produttiva europea e potenzialmente di aggirare i dazi dell’Unione Europea sui veicoli elettrici prodotti in Cina. Il sito di Rennes (dal 1960) produce oggi il SUV Citroën C5 Aircross su una sola linea, dopo ristrutturazioni negli anni 2010.

Dettagli della partnership e obiettivi

Il memorandum firmato dalle due società intende ampliare la cooperazione già esistente, puntando su una piattaforma europea per i veicoli a nuova energia. L’accordo si concentra su vendite, distribuzione, produzione, acquisti e ingegneria, con un focus iniziale su mercati specifici in Europa. Stellantis guiderà la joint venture, detenendo la maggioranza delle quote.

Voyah, la marca di lusso di Dongfeng, sarà la protagonista della nuova produzione nello stabilimento francese. Nel 2025, Dongfeng ha registrato la vendita di 3.210 veicoli dei marchi Dongfeng e Voyah in Europa, secondo dati Dataforce. Dongfeng è presente in pochi mercati europei, tra cui Italia e Polonia.

Contesto industriale e strategie di espansione

La creazione della joint venture si inserisce in una tendenza più ampia che vede i costruttori europei collaborare con gruppi cinesi per sfruttare la capacità produttiva inutilizzata. Oltre a Stellantis, anche altri costruttori come Volkswagen stanno valutando accordi simili. In precedenza, Stellantis aveva già stretto una partnership con Leapmotor, dando vita a una joint venture per la produzione di veicoli in Spagna.

Dongfeng mira a raggiungere vendite globali di quattro milioni di veicoli entro il 2030, di cui oltre il quaranta per cento dovrebbe provenire dai mercati esteri. La joint venture con Stellantis rappresenta un passo significativo per il rafforzamento della presenza di Dongfeng in Europa e per l’espansione delle attività di Stellantis nel settore dei veicoli elettrici.