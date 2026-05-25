Gara strepitosa quella andata in scena a Montreal, Canada. Antonelli impeccabile e un rinato Hamilton torna sul podio firmando il miglior piazzamento in rosso. Primo podio invece per Max Verstappen che nulla può contro la rossa numero 44.

Russel, che peccato!

Si spengono i semafori a Montreal e si accende la sfida in casa Mercedes. Parte meglio l'italiano che passa all'esterno George Russel ancor prima di entrare in curva uno, ma davanti alle due frecce argento di infila la McLaren del campione del mondo Lando Norris. La macchina numero uno, però, lascia subito il primo posto causa pit stop e una scelta errata della mescola della gomma e, così facendo, tornano di nuovo in cattedra le due Mercedes.

Sorpassi e controsorpassi, Russel è più aggressivo, Kimi più attento a studiare bene l'avversario, si toccano, si lamentano ma alla fine ha la meglio la monoposto numero 12. Trenta giri da spettacolo puro che si chiudono però nel peggiore dei casi; George Russel è costretto al ritiro a causa di un problema al motore che lo costringe a fermarsi immediatamente in pista. Nulla da aggiungere invece per Antonelli che porta a quattro la striscia di vittorie consecutive come rookie che allunga in classifica sul compagno di scuderia.

Incubo McLaren: Norris si ritira, Piastri chiude in P11

Gara da dimenticare per la scuderia di Woking; i due papaya si sistemano in griglia con gomma intermedia e, tolta l'ottima partenza di Norris che infila i due Mercedes, vedono un miglioramento della pista tanto veloce da costringerli ad entrare entrambi ai box.

Comincia la rimonta ma l'australiano danneggia l'ala ed è costretto al pit stop mentre l'inglese piano piano stava risalendo. Piastri disperso nelle retrovie e poi Norris costretto al ritiro, la McLaren chiude la domenica di gara in Canada con un doppio zero e tanti rimorsi.

Sir Lewis rinasce a Montreal

Sembrava un fine settimana da dimenticare per la scuderia di Maranello che può però ritenersi soddisfatta del risultato: P2 Lewis e P4 Charles. Hamilton torna in vita con la gomma media, decimo su decimo ricostruisce la sua gara andando a caccia, nel finale, di Max Verstappen. Lo studia, lo attacca e alla fine lo sorpassa all'esterno di curva 1. P2, miglior risultato da quando è in Ferrari e altra podio in Canada che lo porta ad aggiornare nuovamente le sue statistiche: 11 i podi dell'inglese a Montreal.

Peggio va però per Leclerc che non ha mai avuto un buon feeling con la pista e mentre il compagno di scuderia volava, lui perdeva circa mezzo secondo al giro. Tutto sommato week end positivo anche per il monegasco che chiude ai piedi del podio.

Due le settimane di pausa per tornare poi a Montecarlo il 5 giugno, attendendo anche le risposte della FIA sull'ADUO e, magari, riscrivere la storia di questo mondiale di F1