A Cassino “siamo al lavoro, anche con potenziali partner, per il suo futuro, legato al piano Maserati”. Con queste parole Antonio Filosa ha delineato in Parlamento le prospettive industriali dello stabilimento e le strategie del gruppo per i prossimi anni.

Nel suo intervento, il manager ha sottolineato come l’attenzione sia oggi divisa tra la pianificazione di lungo periodo e la gestione dell’attuale gamma di modelli.

Il futuro dello stabilimento e il piano Maserati

Al centro delle valutazioni del gruppo c’è il sito produttivo di Cassino, che potrebbe avere un ruolo rilevante all’interno delle strategie legate al marchio Maserati.

Filosa ha spiegato che sono in corso interlocuzioni anche con potenziali partner industriali, nell’ottica di rafforzare la competitività e garantire una prospettiva di sviluppo allo stabilimento.

Gamma attuale e nuovi modelli in arrivo

Parallelamente, l’azienda sta lavorando sul potenziamento della gamma esistente, anche attraverso il lancio di serie speciali dedicate ai modelli Alfa Romeo Giulia e Alfa Romeo Stelvio, due dei pilastri dell’offerta del marchio.

Guardando al futuro, è già previsto l’arrivo di una nuova Maserati Grecale a partire dal 2027, segno di una strategia che punta a rinnovare progressivamente l’offerta nel segmento premium.