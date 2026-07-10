Dal 7 luglio 2024, l'Unione Europea ha introdotto nuovi requisiti di sicurezza obbligatori per tutti i veicoli di nuova immatricolazione. Le norme, parte del regolamento generale UE sulla sicurezza, riguardano auto e furgoni, rappresentando la seconda fase di un processo avviato nel 2019 per aumentare la protezione di utenti della strada.

Sistemi di sicurezza avanzati: gli obblighi

I nuovi requisiti, in vigore dal 7 luglio 2024, si applicano a tutti i veicoli di nuova immatricolazione, anche se il modello era stato omologato in precedenza. Tra i sistemi "salvavita" obbligatori figurano: freni di emergenza con rilevamento pedoni e ciclisti, un avviso di distrazione del conducente (con telecamera interna), migliore visibilità anteriore, nuovi test per pneumatici usurati e vetri di sicurezza ampliati per maggiore protezione pedoni.

Progettati per ridurre gli incidenti e aumentare la sicurezza stradale, questi dispositivi includono la frenata automatica di emergenza, che interviene in presenza di ostacoli, e il monitoraggio della distrazione, che rileva e avvisa in caso di cali di attenzione.

Il quadro normativo europeo e la "Vision Zero"

Il regolamento generale sulla sicurezza dei veicoli, adottato dall'UE nel 2019, prevede un'introduzione graduale delle nuove tecnologie. La prima fase, dal 2024, ha reso obbligatoria l'assistenza intelligente alla velocità. La seconda fase, dal 7 luglio 2024, estende l'obbligo a ulteriori sistemi avanzati di assistenza alla guida e protezione degli utenti della strada.

La Commissione Europea ha confermato l'obbligo per i nuovi veicoli.

L'obiettivo UE è la "Vision Zero": ridurre drasticamente gli incidenti mortali entro il 2050. La telecamera interna per il monitoraggio della distrazione è una novità discussa, apprezzata dagli esperti ma con riserve sulla privacy. Queste regole spingono verso veicoli più avanzati, con maggiore integrazione di sensori e software per la sicurezza. L'implementazione comporta un aumento dei costi, ma garantisce standard di sicurezza più elevati per tutti.