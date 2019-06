A causa di un guasto improvviso e ad alcuni interventi tecnici per lavori manutentivi, la società G.O.R.I. S.P.A., ente gestore delle risorse idriche in numerosi comuni della Regione Campania, ha comunicato agli utenti la momentanea interruzione della fornitura idrica sulla condotta della rete regionale. Il disservizio riguarderà i giorni 17, 18, 21 e 22 giugno. Tre i paesi interessati dalla temporanea sospensione dell'erogazione d'acqua, due in provincia di Salerno e uno in provincia di Napoli.

Nel salernitano

Comune di Mercato San Severino (provincia di Salerno): interruzione della fornitura idrica a partire dalle ore 08:00 di lunedì 17 giugno 2019 e sino alle ore 04:00 di martedì 18 giugno 2019. Le strade cittadine interessate dal disservizio sono le seguenti: via vicinale pastanilello, via sant'Antonio, Arno, Basilio Palmieri, Cupa San Martino, Emilio Coppola, Generale Carlo Alberto Dalla Chiesa, Olga Frallicciardi, Nocelleto, Piemonte, Casa Giordano, San Martino, Ciorani Carifi, San Francesco, Gennaro Sarnelli, San Mattia, Sant'Aniello, Camillo Benso Conte di Cavour, Priscoli, Casa De Luca, San Gerardo Maiella, Padula, San Nicola, Catalano, Lavinaio, Tuoro, Priscoli, Rampa Zampoli, San Bartolomeo, Tricinella, Demanio Mandrilli, Limitoni, Torone, Vicinale Del Galdo, vicolo Mari, via della Chiesa, vicolo dei Sartori, Piazza Sant'Alfonso Maria De' Liguori, località Ciorani, vicolo Lello Arena, via Della Pace, viale delle Lenze, vicolo Grimaldi, via della Fornace, piazza Campoli, località Priscoli, vicolo Cupitella, via dei Lombardi, via del Fiego, Palmenti e relative traversa adiacenti, largo Grancia San Rocco.

Comune di Sarno (provincia di Salerno): nel piccolo centro dell'agro nocerino mancherà l'acqua a partire dalle ore 18:00 di venerdì 21 giugno 2019 e fino alle 06:00 di sabato 22 giugno 2019. L'interruzione della fornitura idrica interesserà le seguenti strade comunali: via Giuseppe Lanzara, San Vito, Vecchia Lavorate, Sant'Aramo, San Martino, Paola Falciani, Umberto Primo, Gaetano Nunziante, via Cappella vecchia (soltanto primo tratto), via Fiorentini, Carraro Londrone, Bracigliano, Pioppazze, Starzella (prima e seconda traversa), Carrara Primo Castagnitiello, Castagnitiello, Astone di Cervo, via Masseria Muonzo, Carrara Voscone, Bersaglio, Quattrofuni, piazza XXIV maggio, rione Europa, Piazza Sabotino, vicolo Cantarone.

In provincia di Napoli

Comune di Sorrento (Città metropolitana di Napoli): temporanea sospensione dell'erogazione idrica a partire dalle ore 22:00 di lunedì 17 giugno 2019 e sino alle ore 06:00 di martedì 18 giugno 2019. Mancherà l'acqua nelle utenze, sia commerciali che domestiche, ubicate lungo le seguenti strade cittadine: via Ernesto De Curtis, via Marziale (dall'incrocio di corso Italia sino all'incrocio di viale degli Aranci), piazza Giovanni Battista de Curtis (ex piazzetta Circumvesuviana).

Previsti anche possibili abbassamenti della pressione dell'acqua ai piani superiori delle abitazioni situate lungo Corso Italia, tra piazza Lauro e piazza Tasso.